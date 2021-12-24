Украинцам придется доплатить за газ и его доставку

Энергетический кризис, накрывший Европу в текущем году, уже увеличил платежи украинцев примерно на треть. Однако отечественные тарифы на газ и электроэнергию все же значительно ниже, чем их реальная себестоимость. Сейчас украинские власти прилагают все усилия, чтобы предотвратить повышение цен и базовые коммунальные услуги. Но политика сдерживания тарифов не может длиться вечно. Когда же ждать подорожания коммуналки?





На самом деле, средства, которые граждане экономят на искусственно заниженных тарифах, все равно не залеживаются у них в карманах. Отечественный бизнес уже платит за энергоресурсы сполна. Цена на газ для предприятий колеблется в пределах 30-40 грн за куб м, а электроэнергия стоит около 1400 грн за МВт*час. Рост расходов производители компенсируют повышая цены на свои товары и услуги. Поэтому деньги, которые украинцы недоплатили за коммуналку, идут на более дорогие продукты, промышленные товары и лекарства.

Однако эксперты считают, что уже совсем скоро платить полную цену за энергоресурсы придется не только бизнесменам, но и простым украинцам. Власть не сможет долго сдерживать тарифы, да и МВФ не в восторге от нашей политики искусственного регулирования цен на коммуналку.

Сейчас большинство бытовых потребителей платят за газ всего 8 грн за куб м, тогда как цена горючего в Европе уже достигла 2000 дол. за тыс. куб. Покрывать такую большую разницу в цене за счет госбюджета можно только в течение ограниченного времени. И это время для нас вероятнее всего закончится с закрытием отопительного сезона.

По прогнозам главы украинского Союза потребителей комуслуг Олега Попенко. Весной тарифы на базовые услуги возрастут как минимум на 30%. Водоканалы уже предупредили потребителей о повышении цен на 28%. А тепло с началом следующего отопительного сезона будет стоить за 30-60% больше, чем сейчас.