Смартфони подорожчали, а телевізори навпаки впали в ціні: як змінилася вартість техніки за час війни

З початку повномасштабної війни ціни на електротовари в Україні змінилися. Деякі пристрої значно подорожчали, в основному через проблеми з логістикою. Та є й такі, що значно втратили у вартості, адже просто перестали користуватися попитом у покупців. Голова ради директорів компанії «Алло» Дмитро Деревицький докладно розповів, як змінилися цінники на різні електротовари в Україні за час війни.





За словами експерта, найбільше зросла вартість кухонних пристроїв. Зокрема, морозильні камери додали в ціні 8%, посудомийні машини – 10%, а плити здорожчали аж на 12%. Піднялися ціни і на невеличкі гаджети, як наприклад електронні зубні щітки та монітори – обидва на 11%.

Ноутбуки та смартфони теж здорожчали, але їх цінники змінилися не так сильно – на 5-6%. Решта користувацької техніки залишилася на довоєнному ціновому рівні.

Серед причин здорожчання перелічених товарів директор мережі «Алло» виокремлює зростання курсу і його постійні коливання. Через це продавцям техніки замовляючи товар завжди треба бути готовими до несподіванок та закладати у кінцеву ціну власні ризики.

Не останню роль у підвищенні вартості продукції ритейлерів відіграє й ускладнена логістика. Оскільки Одеський порт наразі заблоковано, товари доводиться спершу доправляти морем до портів інших країн, а потім везти наземним транспортом через західний кордон. Враховуючи теперішню вартість пального, це задоволення не з дешевих.

Варто зазначити, що деякі товари з асортименту українських продавців техніки не те що не здорожчали, а навіть впали в ціні. Наприклад майже на 10% знизилася вартість пилососів та телевізорів, праски подешевшали на 18%, а кавоварки – на 19%.

Такий обвал цін на окремі категорії побутової техніки спричинений відсутністю попиту. Щоб наявні товари не залежувалися на складах, ритейлери намагаються позбутися їх хоча б за зниженою ціною.