Новини

Немає коду — немає паспорта: в Україні змінили правила оформлення закордонних паспортів

Автор: GSMinfo
паспорт

Кабінет Міністрів України змінив правила оформлення паспортів для виїзду за кордон. Згідно з постановою №1709 від 24 грудня 2025 року, наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП/ідентифікаційний код) стає обов’язковою умовою для отримання документа. Без цього номера система технічно не зможе завершити процедуру оформлення.

Для чого це потрібно: Нововведення необхідне для синхронізації даних між Міністерством закордонних справ, Єдиним державним демографічним реєстром та порталом «Дія».

Кого це стосується та винятки: Правило зачепить абсолютну більшість громадян. Виняток зроблено лише для двох категорій:

  1. Новонароджені діти.
  2. Особи, які офіційно відмовилися від коду через релігійні переконання (і мають відповідну відмітку).

Як отримати код за кордоном: Якщо у вас немає податкового номера, його можна оформити дистанційно й безоплатно. Термін виготовлення — від 3 до 5 днів.

  • Онлайн: Подати заяву на сайті Державної податкової служби.
  • Поштою: Надіслати документи рекомендованим листом.
  • Через представника: За нотаріально завіреною довіреністю.
Читай нас в Telegram
Там все по ділу і без реклами
Підписатися
Поділитися цією статтею

Залишайся на зв'язку

Telegram Facebook Twitter Youtube

Зараз на головній

Create an Amazing Tech News Website
Discover thousands of options, easy to customize layouts, one-click to import demo and much more.

Вас може зацікавити