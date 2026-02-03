Немає коду — немає паспорта: в Україні змінили правила оформлення закордонних паспортів

Кабінет Міністрів України змінив правила оформлення паспортів для виїзду за кордон. Згідно з постановою №1709 від 24 грудня 2025 року, наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП/ідентифікаційний код) стає обов’язковою умовою для отримання документа. Без цього номера система технічно не зможе завершити процедуру оформлення.
Для чого це потрібно: Нововведення необхідне для синхронізації даних між Міністерством закордонних справ, Єдиним державним демографічним реєстром та порталом «Дія».
Кого це стосується та винятки: Правило зачепить абсолютну більшість громадян. Виняток зроблено лише для двох категорій:
- Новонароджені діти.
- Особи, які офіційно відмовилися від коду через релігійні переконання (і мають відповідну відмітку).
Як отримати код за кордоном: Якщо у вас немає податкового номера, його можна оформити дистанційно й безоплатно. Термін виготовлення — від 3 до 5 днів.
- Онлайн: Подати заяву на сайті Державної податкової служби.
- Поштою: Надіслати документи рекомендованим листом.
- Через представника: За нотаріально завіреною довіреністю.