Для чоловіків старше 30 років планують запровадити нові обмеження

Звільнення від призову чоловіків з вищою освітою, які повертаються до вищих навчальних закладів, має бути скасоване через випадки зловживань, вважає представник Президента у Верховній Раді України, член комітету з питань оборони Федір Веніславський.

Веніславський вважає, що під час війни розумно обмежити громадян однією вищою освітою як підставою для відстрочки. “Якщо хтось здобуває третю або четверту вищу освіту, це не повинно бути вагомою причиною для відстрочки від військової служби в умовах воєнного стану”, – заявив народний депутат.

Він зазначив, що з початком конфлікту значно зросла кількість студентів старше 30 років, і всі вони мають право на відстрочку від призову, враховуючи, що зараз всі студенти мають право на відстрочку. “Якщо хтось переходить одразу з бакалаврату на магістратуру – це одне. Але якщо хтось робить перерву, а потім вирішує повернутися до навчання під час війни, це викликає питання”, – додав Веніславський.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Збройні сили України закликали до посилення мобілізаційних заходів всередині країни.