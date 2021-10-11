Україною прокотилась хвиля телефонних шахрайств: страх та жадібність

Шахрайство із вулиці перейшло у телефон та інтернет. Новітні технології лише полегшили роботу шахраям. Сьогодні у 2021 ніхто не застрахований від такої біди. Безвинна розмова із “консультантом банку”, “представником інтернет-магазину” чи “товаришем” може закінчитися плачевно, а саме втратою коштів.





Щороку окрім вже добре перевірених схем телефонні шахраї використовують нові ідеї. У групі ризику абсолютно всі. Та найчастіше негідникам вдається виманити гроші із пенсіонерів та молодих мам. Чого тільки наговорять у трубку ці дурисвіти та аферисти: “ваш син у біді”, “ви виграли супер-приз”, “банк дарує вам гроші” тощо.

Експерти із кібербезпеки розповіли, що аферисти адаптуються до кожної пори року, та видумують нові схеми. Наприклад зараз, восени, вони пропонують дешеві дрова зі складу. Таких пропозицій дуже багато у соціальних мережах та на маркетплейсах. Жертвам обману пропонують скинути передплату, а після неї продавець блокує клієнта.

Експерти розповіли, що телефонні розмови дурисвітів базуються на страхові та жадібності. У першому випадку люди бояться за життя близьких. При чому їм не погрожують, а телефонують серед ночі та розповідають: “Ваш син у поліції, це його друг, перешліть кошти, я зараз владнаю усе”. Це лише один із тисячі варіантів розмови.

У другому випадку людей повідомляють про супер розіграш, подарунки у вигляді нових телефонів, автівок, чималих сум. Щоб отримати свій приз, просять надати персональні дані, а далі видурюють гроші. Допоки жертва перебуває у стані ейфорії, вона не замислюється, над своїми вчинками.

Також експерти розповіли, що майже 99% дзвінків із банків клієнтам роблять саме шахраї. Найдовірливіші та найвразливіші звісно пенсіонери, їх ошукати найлегше. Фінансово неграмотна молодь також легко віддає гроші аферистам.

Як вберегтися від обману? Не відповідайте на невідомі телефонні номери. Не розповідайте особисту інформацію. Можна легко перевірити через мобільні додатки, кому належить номер.