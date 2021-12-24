Чоловік отримав 10 щеплень від коронавірусу за день під різними іменами

Вакцинація – морально важкий вибір для людей по всьому світу, тому й відбуваються казуси різного штибу. Так, у Новій Зеландії чоловік за день отримав десять щеплень, ставлячи їх від імені різних людей, які побажали сплатити йому цю послугу.





Варто зазначити, що Нова Зеландія справляється з вакцинацією населення чи не найкраще у світі – до Різдва вже 90% населення отримають обидва компоненти. Але скептики є скрізь, а відмовлятися від благ, доступних лише щепленим громадянам, люди не хочуть. Тому й народжуються каламутні схеми обходу вакцинації за допомогою підставних осіб. Авантюристів, які за винагороду готові випробувати на собі дію множинних доз препарату, теж вистачає.

Чоловік, який поставив за день 10 щеплень, наробив галасу у новозеландських ЗМІ та викликав ціле розслідування Міністерства охорони здоров’я. Він відвідав кілька центрів вакцинації в Окленді під виглядом різних людей, що виявилося зовсім не важко – у Новій Зеландії достатньо повідомити своє ім’я, дату народження та адресу, щоб лікар зробив укол і вніс вас до системи. Жодних посвідчень особи з фотографіями не потрібно.

За словами лікарів, людина, яка робить кілька щеплень за раз, не наражається на ризик. Можливі посилені побічні ефекти на кшталт лихоманки або головного болю, але в цілому організм не зазнає серйозних втрат. «Наступного дня він почуватиметься досить неприємно» – ось, власне, і все, що загрожує любителю швидких грошей, розповіли місцеві фахівці.

Цей курйоз з обходом вакцинації не найкумедніший із тих, що можна зустріти. Наприклад, в Італії чоловік спробував використати силіконову руку під час щеплення, але лікар це помітив і відмовився робити укол.