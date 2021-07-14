За неуплату за газ на улицу: названа сумма долга, за которую лишат жилья

Долги за коммуналку способны существенно испортить жизнь. Но как оказалось задолженности в особо крупных размерах могут даже сделать украинцев бездомными.





Судебные исполнители уполномочены налагать арест на жилье гражданина, если он задолжал за коммуналку более 120 тыс. грн (20 минимальных зарплат). Жилье должника продадут, а из вырученных средств погасят имеющиеся задолженности.

Однако применить такие санкции исполнитель сможет только по решению суда. К тому же конфискация жилья является крайней мерой и к ней прибегают только в случае отсутствия другого стоимостного имущества у должника. Если же гражданин задолжал меньше, чем 120 тыс. грн, изъятие жилья или земли, на которой оно находится, не является правомерным.

Зато поставщик комуслуг, в случае систематической неуплаты жильцом счетов, вправе применить начисление пени на сумму его текущего долга. Точный размер такого начисления обычно указывается в договоре. Пеня не должна быть больше 0,01% от размера задолженности. Начисляется процент за каждый день просрочки. В любом случае размер начисленной пени не превысит размер собственно долга.

Пеня не начисляется в следующих случаях:

когда государство задолжало гражданину за субсидию;

при существующей задолженности по зарплате;

во время карантина (выселение в такой ситуации также не применяется).

В качестве дополнительных санкций газоснабжающие компании могут отключать пользователям подачу ресурса, если оплата не была перечислена за 10 дней после 20-го числа месяца. Но о таком «наказание» жильца обязательно должны предупредить.

Также компании-поставщики коммунальных услуг вправе требовать возврата долга через суд. В таком случае отдать нужно будет не только задолженные средства, но и 3% годовых сверху.

Что же касается «злостных неплательщиков», которые задолжали более 340 тыс. грн, то есть 60 минимальных зарплат, — они навсегда потеряют право на субсидию.