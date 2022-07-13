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Евро летит в пропасть: курс валют на четверг, 14 июля
Официальный курс евро продолжает стремительно падать в Украине. В четверг, 14 июля, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 29 гривен и 44 копеек. Он фактически сравнялся с фиксированным долларом, за который просят 29 гривен и 25 копеек.
Просели в цене и другие европейские валюты. Польский злотый 14 июля будет торговаться на уровне 6 и 10 копеек, а румынский лей упал ниже 6 гривен, до 5 гривен и 95 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 14 липня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|19,8743
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2646
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|15,0511
|410
|KRW
|100
|Она
|2,2386
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,7267
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|3,9573
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|29,4494
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,5497
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,1343
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,1044
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,6738
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|22,5176
|191
|HRK
|1
|Куна
|3,9192
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,4081
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5176
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,4474
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|18,002
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|2,8739
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,7287
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|4,9428
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|5,9597
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|1,9516
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|20,8339
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|38,3943
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,1425
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,6827
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,1863
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|34,9055
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,207
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,7767
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|29,9697
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3488
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