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Евро летит в пропасть: курс валют на четверг, 14 июля

13.07.2022
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Официальный курс евро продолжает стремительно падать в Украине. В четверг, 14 июля, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 29 гривен и 44 копеек. Он фактически сравнялся с фиксированным долларом, за который просят 29 гривен и 25 копеек.

Просели в цене и другие европейские валюты. Польский злотый 14 июля будет торговаться на уровне 6 и 10 копеек, а румынский лей упал ниже 6 гривен, до 5 гривен и 95 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 14 липня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 19,8743
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2646
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 15,0511
KRW 100 Она 2,2386
HKD 1 Гонконгский доллар 3,7267
DKK 1 Датская крона 3,9573
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 29,4494
EGP 1 Египетский фунт 1,5497
JPY 10 Йена 2,1343
PLN 1 Злотый 6,1044
INR 10 Индийская рупия 3,6738
CAD 1 Канадский доллар 22,5176
HRK 1 Куна 3,9192
MXN 1 Мексиканское песо 1,4081
MDL 1 Молдавский лей 1,5176
ILS 1 Новый израильский шекель 8,4474
NZD 1 Новозеландский доллар 18,002
NOK 1 Норвежская крона 2,8739
ZAR 1 Ренд 1,7287
RUB 10 Российский рубль 4,9428
RON 1 Румынский лей 5,9597
IDR 1000 Рупия 1,9516
SGD 1 Сингапурский доллар 20,8339
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 38,3943
KZT 100 Теньге 6,1425
TRY 1 Турецкая лира 1,6827
HUF 100 Форинт 7,1863
GBP 1 Фунт стерлингов 34,9055
CZK 1 Чешская крона 1,207
SEK 1 Шведская крона 2,7767
CHF 1 Швейцарский франк 29,9697
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,3488

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13.07.2022
1 хвилина на прочитання
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