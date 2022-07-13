Евро летит в пропасть: курс валют на четверг, 14 июля

Официальный курс евро продолжает стремительно падать в Украине. В четверг, 14 июля, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 29 гривен и 44 копеек. Он фактически сравнялся с фиксированным долларом, за который просят 29 гривен и 25 копеек.





Просели в цене и другие европейские валюты. Польский злотый 14 июля будет торговаться на уровне 6 и 10 копеек, а румынский лей упал ниже 6 гривен, до 5 гривен и 95 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 14 липня 2022