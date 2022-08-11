Розкрито схему обходу обмежень НБУ на покупку валюти

Покупка безготівкової валюти, яку з 1 серпня дозволив Національний банк, не не принесе українцям жодного прибутку. За допомогою цього банківського інструменту їм не вдасться збільшити суму своїх заощаджень. Однак валютне вікно все ж можна певним чином використати. Банкіри розповіли, як українцям обійти обмеження НБУ та «витиснути» максимальну користь із можливості купувати безготівкову валюту.





Говорячи про неприбутковість покупки безготівкового долара та євро, експерти мають на увазі, що вивести у готівку українцям вдасться приблизно ту ж саму суму, яку вони обміняли. Детальніше про це розповів заступник голови правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін.

Банкір зазначив, що від 3-місячного депозиту у гривні вкладник може отримати прибуток близько 14-16% річних. Якщо вирахувати з цього прибутку податки, залишиться не більше 13% річних. А з врахуванням інфляції, яка зараз становить 22%, доходи перетворяться на втрати у 9-10,5% за рік.

Розмістивши щойно придбані долари на депозит строком 3 місяці, як того вимагає Нацбанк, клієнт втратить приблизно стільки ж, як і у випадку з гривневим вкладом. Від прибутковості депозиту у 0,5% після відрахування податків залишиться лише 0,4%. Інфляція, що у липні прискорилася до 9,1%, з’їсть решту прибутку і зажене вкладника в мінус. Втрати складуть близько 8,7%. Враховуючи комісію за зняття готівки, збитки в результаті сягнуть 9,8-10,2%.

Саме тому Каржачкін вважає, що єдиним плюсом від нової послуги є власне можливіст купувати безготівкову валюту для конкретних цілей. При цьому банкір зауважив: не попри обмеження НБУ у 50 тис. грн, українці можуть придбати значно більше доларів та євро. Адже ліміти Нацбанку надзвичайно легко обійти. Наприклад, відкрити рахунки у кількох різних банках та купити в кожному валюту на 50 тис. грн. Ця лазівка допоможе придбати саме стільки валюти, скільки необхідно клієнту.