В Україні відновив роботу популярний магазин електроніки

Популярний магазин електроніки Moyo, що оголосив про припинення роботи ще в перший день війни, знову обслуговуватиме клієнтів. Придбати техніку українці матимуть змогу у торгових точках ритейлера, або ж замовити на сайті із доставкою «Новою поштою».





Про своє закриття мережа Moyo повідомила ще 24 лютого, у перший день нападу російських військ на Україну. Таким чином компанія схоже намагалася вберегти себе від неминучих збитків. Хоча в Moyo повідомили, що почали працювати над відновленням роботи ще в перший тиждень березня.

«Всі наші ланцюжки поставок за півтора місяці війни зазнали суттєвих змін. Та ми робимо все можливе для якнайскорішого відновлення роботи: продовжуємо співпрацю з ключовими постачальниками товару, підтримуємо контакт із орендодавцями та намагаємося забезпечити асортимент за рахунок наявних запасів товару на складах», – повідомили у прес-службі Moyo.

На сьогоднішній день ритейлер вже відчинив для клієнтів двері 19 своїх магазинів. Також компанія відновила роботу онлайн-магазину, де українці зможуть придбати техніку із доставкою майже в будь яку точку України.

Наразі доставка товару здійснюється у поштомати та відділення «Нової пошти», а також у працюючі торгові точки Moyo. Причому в разі оформлення доставки у поштомат «Нової пошти» чи магазин Moyo, ця послуга є безкоштовною.

Нагадаємо, що мережа Moyo налічує понад півсотні магазинів у 30 містах України. Також компанії належить єдиний в країні цілодобовий маркет техніки, розташований у столиці. Торгові точки та онлайн-магазин Moyo пропонують своїм кліентам широкий вибір побутової і користувацької техніки. У асортименті ритейлера близько 40 тисяч товарів більш ніж 500 виробників з усього світу.

Нагадаємо, що днями відновив свою роботу й популярний інтернет-магазин Розетка. Компанія знову приймає замовлення на доставляє товари майже в усі регіони країни.

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