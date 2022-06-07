Без сліз не обійдеться: для цих знаків зодіаку червень стане найгіршим місяцем року

Літо зазвичай вважають найбільш щасливою та позитивною порою року. Та для трьох знаків зодіакального кола теплий сезон почнеться не з кращої ноти. У червні їх чекає ціла низка негараздів та розчарувань. Перший місяць літа для Риб, Тільців та Скорпіонів стане, без сумніву, найгіршим місяцем року.





Риби

Представникам цього знаку варто приготуватися до випробувань. У червні доля їх не шкодуватиме. Неприємні сюрпризи чекатимуть за кожним поворотом. Все буде йти шкереберть як на роботі, так і в особистому житті. Риб не один раз доведуть до сліз безпричинними сварками та підозрами. Однак варто все ж тримати себе в руках і не піддаватися емоціям. Коли ця темна смуга в житті мине, уродженцям знаку буде дуже соромно за свою поведінку.

Тілець

Тільці увесь місяць будуть відчувати себе непотрібними та забутими. Через це вони можуть навіть впасти в депресію. Представникам знаку буде здаватися, що вони стали вкрай безсилими і від них вже зовсім нічого не залежить. Тільці можуть злитися та провокувати сварки із своїми найдорожчими. Та попри все варто пам’ятати, що немає нікого ближчого за родину. Тож не потрібно виміщати увесь свій гнів на люблячих і щирих людях, які завжди готові підтримати.

Скорпіон

Скорпіони у червні будуть наче ходити по лезу ножа. Існує великий ризик звільнення з роботи або суттєвого зменшення зарплатні. Та й не дивно, адже у представників знаку все буде валитися з рук і не вийде довести до ладу жоден проект. Астрологи радять уродженцям знаку взяти відпустку й відпочити від буденних справ. Так вони зможуть бодай трохи полегшити для себе тягар найгіршого місяця року.