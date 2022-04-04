Найдовша отруйна змія влаштувала гармидер у туалеті і викрала туалетний папір

В Індії королівська кобра проникла в житловий будинок, влаштувала бешкет і викрала туалетний папір. Те, що сталося, потрапило на відео, на яке звернуло увагу видання India.com.





Господар будинку виявив величезну змію в туалеті та зняв на її відео. На кадрах, які стали вірусними у соцмережах, видно, як кобра охоплює хвостом унітаз. Її голова притиснута до стіни, а навколо тіла обвитий рулон туалетного паперу. Вона рухається, намагаючись вибратися з дому, але чоловік зачиняє перед нею двері ванної кімнати. Потім відео обривається.

Королівські кобри вважаються найдовшими отруйними зміями. Доросла королівська кобра може досягати 3,5 метра завдовжки і важити до дев’яти кілограмів. Ці рептилії харчуються невеликими тваринами чи іншими зміями та рідко кусають людей без причини.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿