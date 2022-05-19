Гороскоп на 19 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
Цей день змусить нас стримати свої романтичні почуття і знизити надмірні запити, що зросли останнім часом.
Також трохи менш теплою та комфортною стане атмосфера у любовних стосунках. У фінансових справах може переважати економія.
День не дуже добре підходить для походів по магазинах, угод, побачень.
У жіночих колективах можлива поява якоїсь ворожості, підозрілості та найнеймовірніших пліток.
Намагайтеся не критикувати один одного, а йти на компроміс, нехай він навіть поки не відповідатиме повністю Вашим очікуванням.
18-19 місячна доба.
Місяць у Козерозі .
Тридцятий сонячний день.
Сонце в знаку Телець .
Камені дня: лабрадор, зелений гранат, золотий авантюрін.
Кольори дня: золотистий.
Їжа: молоко, кисломолочні продукти, хліб.
Вдалий день: Діва
Сприятливий день: Рак
Небезпечний день: Водолій
Несприятливий день: Овен
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку