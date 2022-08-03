Українців попередили про популярний продукт, що викликає головний біль

Сир є корисним, смачним і популярним продуктом, проте зловживання ним може викликати головний біль та інші негативні наслідки, розповіла ендокринолог Віра Бойко.





За словами ендокринолога, сир в помірних кількостях принесе багато користі: він багатий на кальцій і жири, а також білком, проте використовувати цей продукт як основне джерело протеїну не варто через його високу калорійність. Бойко попередила, що сир настільки смачний, що може спричинити навіть харчову залежність, тому при вживанні дуже важливо рахувати калорії.

Лікар закликала не захоплюватися сиром, особливо зрілим, ще й тому, що він може викликати головну біль через те, що в ньому міститься речовина під назвою тірамін. «Він виробляється у витриманих продуктах. Особливо його багато в сирах з пліснявою всіх видів, чеддер, пармезан, навіть моцареллі. Тирамін є також у червоному вині, маслинах, горіхах, авокадо», – пояснила Бойко.

Ендокринолог звернула особливу увагу, що у людей, схильних до мігрені, класичне поєднання — сирна тарілка з горіхами та виноградом і вино — гарантовано викличе найсильніший головний біль «подібний до пострілу в голову».

Крім головного болю, вживання сиру може спровокувати припливи пітливості, сильне серцебиття та біль у серці, тремтіння у кінцівках та інші малоприємні симптоми, попередила лікарка.

Ендокринолог також нагадала, що сир майже наполовину складається із жиру, тому його категорично заборонено давати домашнім тваринам.

«Я не хотіла б, щоб ви сприйняли мої слова як заборону цього продукту. Їжте на втіху, але в міру, обов’язково прислухайтеся до свого організму і враховуйте поглинені жири-білки-вуглеводи», – підсумувала Бойко.