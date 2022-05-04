Гороскоп на 4 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Цей день здатний позбавити відчуття міри та ясності сприйняття. Можливий потяг до всіляких надмірностей, спроба надолужити втрачене, недоречна емоційна екзальтація, сліпота по відношенню до справжнього стану справ. Не виключена уразливість, напруженість на ґрунті тих чи інших суперечностей. Легко посилити помилки.





Щоб звести перегини до мінімуму, бажано дотримуватись перевірених планів, програм, правил та не відключати системи контролю. Будь-які починання в цей день варто виключити через високий ризик обдуритись і зайти в глухий кут.

Детальний прогноз для знаків зодіаку на 4 травня

🌙 4-5 місячна доба.

🌙 Місяць у сузір’ї ♊ Близнюки .

☀️ П’ятнадцятий сонячний день.

☀️ Сонце в знаку ♉ Телець .

💎 Камені дня: зелений нефрит, бірюза, халцедон

🟧 Кольори дня: сріблястий, оранжевий. Яскраво-зелений не рекомендується.

🍌 Їжа: дуже рекомендуються фрукти, соки, мед. Вино у цей день не бажане.

🤗 Вдалий день: ♒Водолій

🟢 Сприятливий день: ♎Терези

⚡Небезпечний день: ♏ Скорпіон

🔴Несприятливий день: ♍ Діва

🟡 Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку