В каких случаях ваша дебетная карта может уйти в минус?

В теории, дебетные карты в минус уйти не могут, так как на них не бывает кредитного лимита. Однако на практике ситуация бывает разной. Так, недавно один украинец пожаловался на то, что на его карте «ПриватБанк» образовалась задолженность в три тысячи гривен. Как такое может быть?





Дебетная карта в минусе

По словам мужчины, который опубликовал свое сообщение на популярном портале «Минфин», он стал жертвой программного сбоя, когда у многих клиентов «ПриватБанка» их дебетовые карты ушли в минус. У него на счету оказалось минус три тысячи гривен, и, более того, на него начали начисляться проценты.

Разговор с оператором не помог прояснить ситуацию. Оператор не понял проблемы — он решил, что на карте украинца был кредитный лимит. После этого, по словам пострадавшего, он сообщил ему, что банк якобы «подарил» ему кредит, что даже звучит не очень правдоподобно. Мужчина сообщает, что он из принципа не возвращает долг, однако проценты продолжают начисляться, а банк — звонить ему с требованием вернуть деньги. Скриншот мы, как всегда, прилагаем.

Ответ банка немного проясняет ситуацию. Возможно, во время сбоя платежной системы мужчина пытался совершить какую-то покупку картой. В итоге оплата прошла несколько раз, и именно поэтому произошел так называемый овердрафт. В случае, если деньги за покупку не списываются, но она проходит, банк вынужден списать лишние деньги.

Ранее мы писали о похожей ситуации — у другого украинца внезапно начали пропадать деньги по непонятному адресу. На его карте было двести гривен, на следующий день стало минус сто тридцать. В службе поддержки клиентов ему сказали подождать сутки. Он пополнил карту на пятьсот гривен, но на следующий день на ней было всего тридцать. Никаких списаний в истории операций не было.

Особо следует отметить факт, что карточка была не кредитной, а дебетовой, то есть в теории вообще не должна уходить в минус. Банк пообещал разобраться в ситуации и вернуть деньги в течение одиннадцати дней.