Все вирішиться в найближчі один-два дні: експерт дав прогноз по війні в Україні

Доля війни між Росією та Україною вирішиться ще до кінця вихідних. Такої думки притримується журналіст та розслідувач веб-ресурсу Bellingcat Христо Грозєв. У об’єднаному прямому ефірі українських телеканалів експерт заявив, що російські окупанти вже використали всі свої резерви й незабаром їм буде просто нічим воювати.





Згідно з оцінками авторитетного журналіста, українці наразі мають відчутну перевагу у протистоянні із ворогом. Натомість Росія вже вичерпала практично всі свої ресурси. І йдеться тут не лише про боєприпаси та техніку, яку, до слова, наші збройні сили знищують сотнями. Перш за все у РФ немає кадрового резерву.

За словами Христо Грозєва зараз на території України знаходиться близько 90% військ ворога. Тож вже за 1-2 дні окупанти повністю втратять свій наступальний потенціал. Саме ці ключові кілька днів і визначать подальший хід війни.

У розмові із українськими журналістами експерт також прокоментував відмову НАТО закрити повітряний простір над Україною. Він зазначив, що не зважаючи на буцімто остаточне рішення альянсу, шанс на позитивну відповідь все ще залишається. Цей шанс на думку Христо Грозєва складає близько 30%. Тож цілком можливо, що Північноатлантичний альянс таки перегляне своє рішення та знайде в собі рішучість припинити обстріли мирного населення України.

Ще однією хорошою новиною, якою поділився з українцями журналіст, стало заплановане США впровадження ще більш жорстких санкцій для РФ. Черговий цвях у труну економіки Росії американці заб’ють вже в понеділок 7 березня. Христо Грозєву вдалося з власних джерел дізнатися приблизний перелік цих санкцій. І хоча експерт не зміг поділитися з українцями фактичним вмістом документу, він зазначив, що нові обмеження для РФ та особисто Володимира Путіна є просто безпрецедентними.

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