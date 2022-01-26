Засновник Ethereum одним махом знищив криптовалюту на 190 млрд. гривень
Неймовірних обсягів актив Shiba Inu зник без сліду.
Навесні 2021 року засновник криптовалюти Ethereum Віталій Бутерін миттєво знищив монети Shiba Inu на загальну суму 6,7 мільярда доларів. З того дня пройшло вже 8 місяців. Та криптомільярдер лише тепер вирішив поділитися зі світом своєю історією, за якою цілком можна було б зняти чергову серію саги про Джеймса Бонда.
Деталі своїх маніпуляцій з активом Shiba Inu Бутерін розповів на подкасті UpOnly. Все почалося із щедрого подарунка, який зробила «батькові Ethereum» команда Shiba Inu. Йому надіслали 505 трильйонів SHIB, що в грошовому еквіваленті на той момент відповідали більш ніж 8 мільярдам доларів.
Таким чином Віталій став найбільшим тримачем активу «собак» у світі. Для порівняння, «крипти» власного авторства в гаманці у чоловіка тоді було лише на 1,3 мільярда доларів.
«Я не хотів мати таку владу у своїх руках», – пояснив Бутерін. Тож криптомільярдер вирішив будь-що позбутися подарованих монет, не зважаючи на їх значну вартість.
Усі монети SHIB зберігалися на одному криптогаманці, ключ від якого чоловік розбив на дві частини. Один фрагмент коду зберігався у нього самого, а інший – у родичів Бутеріна в Канаді. Після введення коду та отримання доступу до рахунку, власник гаманця перерахував 50 трильйонів SHIB (1,2 мільярда доларів) у Фонд боротьби з коронавірусом в Індії.
Решту активу Віталій Бутерін вирішив знищити. Для цього він придбав новий ноутбук та встановив на нього програму-генератор QR-кодів. Після чого відімкнув комп’ютер від мережі та відсканував на смартфон код транзакції. Далі залишалося лише перенести код на ноутбук за допомогою онлайн-сервісу etherscan.io і розіслати монети.
Засновник Ethereum розповів, що позбуваючись величезного активу Shiba Inu відчував себе наче агент 007. Чоловік просто «спалив» решту монет SHIB, вартістю у 6,7 мільярда доларів, надіславши їх на «мертву» адресу. Тим самим назавжди вивів активи з обороту.