Засновник Ethereum одним махом знищив криптовалюту на 190 млрд. гривень

Навесні 2021 року засновник криптовалюти Ethereum Віталій Бутерін миттєво знищив монети Shiba Inu на загальну суму 6,7 мільярда доларів. З того дня пройшло вже 8 місяців. Та криптомільярдер лише тепер вирішив поділитися зі світом своєю історією, за якою цілком можна було б зняти чергову серію саги про Джеймса Бонда.





Деталі своїх маніпуляцій з активом Shiba Inu Бутерін розповів на подкасті UpOnly. Все почалося із щедрого подарунка, який зробила «батькові Ethereum» команда Shiba Inu. Йому надіслали 505 трильйонів SHIB, що в грошовому еквіваленті на той момент відповідали більш ніж 8 мільярдам доларів.

Таким чином Віталій став найбільшим тримачем активу «собак» у світі. Для порівняння, «крипти» власного авторства в гаманці у чоловіка тоді було лише на 1,3 мільярда доларів.

«Я не хотів мати таку владу у своїх руках», – пояснив Бутерін. Тож криптомільярдер вирішив будь-що позбутися подарованих монет, не зважаючи на їх значну вартість.

Усі монети SHIB зберігалися на одному криптогаманці, ключ від якого чоловік розбив на дві частини. Один фрагмент коду зберігався у нього самого, а інший – у родичів Бутеріна в Канаді. Після введення коду та отримання доступу до рахунку, власник гаманця перерахував 50 трильйонів SHIB (1,2 мільярда доларів) у Фонд боротьби з коронавірусом в Індії.

Решту активу Віталій Бутерін вирішив знищити. Для цього він придбав новий ноутбук та встановив на нього програму-генератор QR-кодів. Після чого відімкнув комп’ютер від мережі та відсканував на смартфон код транзакції. Далі залишалося лише перенести код на ноутбук за допомогою онлайн-сервісу etherscan.io і розіслати монети.

Засновник Ethereum розповів, що позбуваючись величезного активу Shiba Inu відчував себе наче агент 007. Чоловік просто «спалив» решту монет SHIB, вартістю у 6,7 мільярда доларів, надіславши їх на «мертву» адресу. Тим самим назавжди вивів активи з обороту.

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