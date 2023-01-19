В Україні на під’їздах будинків з’явилися оголошення від воєнкоматів: як на них реагувати
Таким чином українцям нагадують про мобілізацію та закликають з’явитися до військкомату тих, хто вже отримав повістки.
Днями на під’їздах київських багатоповерхівок з’явилися оголошення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) із дуже цікавим змістом. Такі повідомлення, адресовані чоловікам призовного віку, викликали в українців низку запитань. Тож у Київській міській військовій адміністрації зробили заяву, в якій пояснили громадянам, що означають оголошення військкоматів та як до них ставитися потенційним призовникам.
В оголошеннях, які розвішують на під’їздах столичних будинків військкомати, міститься наказ Міністерства оборони для військовозобов’язаних чоловіків з’явитися до районного центру комплектування до 31 січня 2023 року. Як пояснили у КМВА, ці оголошення мають на меті нагадати призовникам, зокрема тим, що вже отримали повістку, про необхідність у визначений термін прибути у військкомат.
При цьому у столичній військовій адміністрації заспокоїли громадян, уточнивши, що такі заходи військкоматів – звичайна практика. Це лише нагадування, що в країні триває загальна мобілізація і чоловікам, які вже отримали повістки, не варто нехтувати своїм обов’язком.
Водночас такі оголошення є плановими, тобто будуть ще не раз з’являтися на під’їздах українських будинків, поки в країні йде мобілізація. Вони є лише способом довести до відома громадян необхідну інформацію і не мають наказового характеру. Тож не потрібно сприймати повідомлення центрів комплектування у якомусь іншому контексті.
В КМВА також підкреслили, всі дії військкоматів під час мобілізації відбуваються лише в межах їх компетенції та існуючого законодавства.
Нагадаємо, що повістки чоловікам призовного віку під час загальної мобілізації можуть вручати в будь-якому громадському місці. Зокрема в Києві повістки роздають у супермаркетах, на станціях метро та навіть просто на вулиці. Такі дії військкоматів є цілком законними. Призовник не може відмовитися від отриманої таким чином повістки, якщо вона оформлена належним чином: містить мокру печатку та підпис керівника міського чи районного центру комплектування.
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