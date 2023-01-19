В Україні на під’їздах будинків з’явилися оголошення від воєнкоматів: як на них реагувати

Днями на під’їздах київських багатоповерхівок з’явилися оголошення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) із дуже цікавим змістом. Такі повідомлення, адресовані чоловікам призовного віку, викликали в українців низку запитань. Тож у Київській міській військовій адміністрації зробили заяву, в якій пояснили громадянам, що означають оголошення військкоматів та як до них ставитися потенційним призовникам.

В оголошеннях, які розвішують на під’їздах столичних будинків військкомати, міститься наказ Міністерства оборони для військовозобов’язаних чоловіків з’явитися до районного центру комплектування до 31 січня 2023 року. Як пояснили у КМВА, ці оголошення мають на меті нагадати призовникам, зокрема тим, що вже отримали повістку, про необхідність у визначений термін прибути у військкомат.

При цьому у столичній військовій адміністрації заспокоїли громадян, уточнивши, що такі заходи військкоматів – звичайна практика. Це лише нагадування, що в країні триває загальна мобілізація і чоловікам, які вже отримали повістки, не варто нехтувати своїм обов’язком.

Водночас такі оголошення є плановими, тобто будуть ще не раз з’являтися на під’їздах українських будинків, поки в країні йде мобілізація. Вони є лише способом довести до відома громадян необхідну інформацію і не мають наказового характеру. Тож не потрібно сприймати повідомлення центрів комплектування у якомусь іншому контексті.

В КМВА також підкреслили, всі дії військкоматів під час мобілізації відбуваються лише в межах їх компетенції та існуючого законодавства.

Нагадаємо, що повістки чоловікам призовного віку під час загальної мобілізації можуть вручати в будь-якому громадському місці. Зокрема в Києві повістки роздають у супермаркетах, на станціях метро та навіть просто на вулиці. Такі дії військкоматів є цілком законними. Призовник не може відмовитися від отриманої таким чином повістки, якщо вона оформлена належним чином: містить мокру печатку та підпис керівника міського чи районного центру комплектування.