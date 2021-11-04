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Стало відомо, як розпізнати COVID-19 у домашньої тварини

Від кашлю до виділень із носа

04.11.2021
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Українцям розповіли, як запідозрити коронавірусну інфекцію у домашньої тварини. Про це повідомив ветеринар столичної клініки для тварин “Чотири лапи” .


Так, за словами фахівця, COVID-19 може проявлятися у вихованця у вигляді кашлю, а також виділень із носа. Він зазначив, що випадки інфікування коронавірусом домашніми тваринами рідкісні, і зумовлені тісним та тривалим контактом із хворою людиною.

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“Якщо ви самі хворієте на коронавірус і помітили у собаки або кішки такі симптоми, як чхання, кашель, виділення з очей або носа, сонливість, важке дихання – не виключено, що вони теж могли заразитися” , – поділився ветеринар.

Для підтвердження або виключення зараження слід побувати на прийомі у ветеринара, який візьме мазок з вихованця.

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04.11.2021
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