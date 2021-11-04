Стало відомо, як розпізнати COVID-19 у домашньої тварини

Українцям розповіли, як запідозрити коронавірусну інфекцію у домашньої тварини. Про це повідомив ветеринар столичної клініки для тварин “Чотири лапи” .





Так, за словами фахівця, COVID-19 може проявлятися у вихованця у вигляді кашлю, а також виділень із носа. Він зазначив, що випадки інфікування коронавірусом домашніми тваринами рідкісні, і зумовлені тісним та тривалим контактом із хворою людиною.

“Якщо ви самі хворієте на коронавірус і помітили у собаки або кішки такі симптоми, як чхання, кашель, виділення з очей або носа, сонливість, важке дихання – не виключено, що вони теж могли заразитися” , – поділився ветеринар.

Для підтвердження або виключення зараження слід побувати на прийомі у ветеринара, який візьме мазок з вихованця.