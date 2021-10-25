Складено “гороскоп здоров’я” для всіх знаків зодіаку на 25-31 жовтня

Зірки здатні розповісти будь-які таємниці. Головне, вміти правильно прочитати їх передбачення — саме так вважають астрологи. Вони склали “гороскоп здоров’я” з 25 по 31 жовтня.





Овни та Стрільці повинні більше берегти себе. На цьому тижні високий ризик фізичних травм. Перенесіть манікюр і педикюр на другу половину тижня. Відмовтеся від екстремальних видів спорту. А ось, якщо потрібно видалити зуб, поспішіть, інакше є ризик ускладнень через запалення. Гуляйте на свіжому повітрі, загартовуйтесь.

Водолії та Риби вашому здоров’ю нічого не загрожує. Продовжуйте жити звичним життям, проте не будьте занадто безтурботні. Пам’ятайте, на вулиці коронавірус. У другій половині тижня можна почати пити вітаміни та зміцнювати імунітет.

Тільцям і Близнюкам астрологи радять на початку тижня зробити розвантажувальні дні. Дієта, вода з лимоном натщесерце і трав’яні чаї допоможуть запобігти загостренню хронічних захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Новий тиждень попереджає, хронічні захворювання можуть про себе нагадати. Краще записатися на візит до лікаря.

Леви й Терези, відмовтеся від фастфуду. Є високий ризик отримати харчове отруєння. Воно на довго виб’є вас із колії. Краще прокачайте свої кулінарні навички. Почніть займатися спортом, мінімальна фізична активність піде тільки на користь.

Раки та Діви, для вас тиждень почнеться з поганого настрою. Ви розтратили всі ресурси організму, почніть пити вітаміни. Осіння хандра тут же пройде. Найкраще, що можна зробити на цьому тижні, зав’язати зі шкідливими звичками. Вам це легко вдасться, тому нікотин і кофеїн сміливо викидайте.

Скорпіони й Козероги, годі байдуже ставитися до свого самопочуття. Застуди можуть затягнуться надовго, а їх лікування обійдеться дуже дорого. Краще не затягувати, а з появою перших симптомів звернутися до свого терапевта.