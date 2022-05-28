Пенсії українців перерахують вже влітку: хто отримає більше

Наприкінці травня українським пенсіонерам, що продовжили працювати після виходу на заслужений відпочинок, почнуть платити більше. За законом перерозрахунок пенсій цій категорії громадян провели ще у квітні поточного року. Та через певні формальності реальне збільшення пенсії вони відчують лише у червні.





Як зазначили в Пенсійному фонді підвишку отримають старенькі, які з моменту виходу на пенсію і до лютого поточного року встигли відпрацювати 2 роки. Перерахують суму доходу і працюючим пенсіонерам, яким 2 два роки не збільшували суму виплат. Пенсію цій категорії громадян підвищать з огляду на страховий стаж, який вони встигли заробити за цей час.

Чекати на перерозрахунок аж два місяці пенсіонерам довелося через те, що звіти про соціальне страхування за перший квартал роботодавці мали подати у Державний реєстр до 10 травня. Через це в Пенсійному фонді просто не знали хто з пенсіонерів і скільки встиг відпрацювати. Тому працівники відомства й не могли провести перерозрахунок.

Нові пенсії працюючі пенсіонери почнуть отримувати вже з червня. Цього ж місяця їм нарахують компенсацію за квітень та травень, оскільки протягом цих двох місяців працюючі пенсіонери за законом вже мали отримувати більші виплати.

Варто зазначити що на сьогоднішній день із 10,8 мільйонів українських пенсіонерів 2,7 мільйона все ще продовжують працювати. Середня пенсія у цієї категорії громадян становить близько 4530 грн, що на 160 грн більше, ніж середня пенсія решти українців похилого віку.

Окрім того працюючі пенсіонери отримують ще й зарплатню за виконувану ними на даний момент роботу. Кожні два роки, згідно з українським законодавством, пенсійні виплати працюючим громадянам похилого віку перераховують. Під-час цього перерахунку до уваги беруть загальний стаж після виходу на заслужений відпочинок та актуальну суму заробітної плати.