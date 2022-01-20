Верифікація 2022: частину українців позбавлять пенсії, а декого попросять повернути отримане

Щороку значну частку українських пенсіонерів з тих чи інших причин позбавляють виплат. Поточний 2022 рік також не буде виключенням. Після верифікації, яку регулярно проводять Пенсійний фонд, Мінсоцполітики та Мінфін, деяких громадян похилого віку можуть не лише позбавити фінансування, а попрохати про компенсацію отриманих коштів.





Для таких рішучих дій збоку владних органів звісно ж має бути поважна причина. Згідно із пенсійним законодавством України позбавити пенсії можуть, наприклад, пенсіонера, що сфальсифікував свої документи, або надовго поїхав до іншої країни на заробітки. Проблеми з отриманням пенсії можуть виникнути навіть у осіб похилого віку, які наразі не проживають за місцем прописки, наприклад переселенців.

З яких причин в Україні можуть позбавити пенсії:

через помилку в документах, зокрема у прізвищі;

в разі подачі до Пенсійного фонду підроблених документів;

пенсіонер довгий час мешкав поза територією країни;

громадянин не отримував пенсію понад пів року;

пенсіонер більше не проживає за місцем прописки.

Що стосується пенсіонерів, які проживали за кордоном, позбавлення виплат для них носить тимчасовий характер. Такі громадяни не мають права на державне утримання протягом усього періоду перебування поза межами країни. Однак після повернення на батьківщину можуть відновити свої права на щомісячні виплати.

Якщо ж громадянин протягом певного періоду часу отримував пенсію, на яку не мав права, йому доведеться повернути державі усю нелегально присвоєну суму.

В українському судовому реєстрі наразі можна знайти сотні справ, за якими з пенсіонерів стягувалися помилково виплачені кошти. В поточному ж році цей список може збільшитися не на жарт. Адже через спрощення умов в’їзду до Польщі, чимало громадян пенсійного віку вирушають на заробітки, втрачаючи своє право на державні виплати.

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