Пощастило: в магазині українець отримав рідкісні 50 копійок, і тепер хоче за них під 10 тисяч

В Україні виставили на продаж монету номіналом 50 копійок, викарбувану зі срібла. За унікальний екземпляр виставили ціну 8 888 грн.





Оголошення розміщене на сайті популярного в Україні онлайн-аукціону Violity. У ньому власник зазначає, що монету викарбували у 1996 році в якості пробного екземпляру. Її вага становить 6,03 грама. До того ж копійка жодного разу не реставрувалася, й при цьому на диво добре збереглася.

Щоправда, на доданому до оголошення фото можна помітити невеличке пошкодження біля самого ребра монети. Продавець припускає, що це сліди перевірки копійки на метал.

Схоже попередній власник так і не розпізнав у монеті її справжньої цінності, адже зазвичай 50 копійок карбують зовсім не зі срібла. Грошові знаки такого номіналу в Україні виготовляють переважно із низьковуглецевої сталі, та покривають латунню. Вага такої монети також набагато менша за вагу вищезгаданого срібного «пробника» – всього 4,2 грама.

Які монети можна дорого продати?

Розбагатіти на рідкісних монетах зараз може будь-хто. Нерідко українці знаходять цінні копійки навіть у себе вдома. Відомі й випадки, коли раритетні гроші давали на здачу в маршрутці чи супермаркеті.

Та як же зрозуміти, що шматок металу у ваших руках справді коштує шалених грошей? Для цього не обов’язково бути спеціалістом у галузі нумізматики. Велику ціну зазвичай виставляють за копійки із помітним браком, наприклад різними роками виготовлення на її аверсі і ребрі, або однаковими лицьовою та зворотною сторонами. Якщо пощастить, за такий екземпляр на аукціоні можна вторгувати навіть понад 1 тис. дол.

Великі гроші можна отримати й за монети із лімітованих та пробних тиражів. Однак тут вже потрібно володіти певними знаннями про монети та вміти відрізнити масову копійку від унікальної.

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