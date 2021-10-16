Новини

В мережі з’явилося відео переповненого ковідного кладовища

Судмедекспертиза і патанатомія заповнені трупами, рахунок йде на десятки.

16.10.2021
Менше хвилини
коронавирус

Епідемія коронавірусу продовжує ширится Україну забираючи життя сотень наших співгромадян щодня. Це наглядно демонструє нове відео, яке шириться мережею.


Відео виклав житель Мелитополя, який впевнений, що влада приховує реальну картину захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції.

Новини по темі

На Новому кладовищі під Мелітополем нібито з’явився цілий «квартал» для померлих від ковіда. Тут, за твердженням анонімного політичного Telegram-каналу «Гнила черешня», з початку жовтня поховані десятки мелітопольців, які померли від ковіда, пише Наше місто .

Користувачі соцмереж звинувачують в подібній смертельній хвилі коронавірусу міську владу, яка напередодні масової захворюваності спровокувала стовпотворіння в центрі міста, запросивши на День міста зірок естради за бюджетні гроші.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


16.10.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Кожному по 2500 гривень: хто з українців може претендувати на виплату від держави?

16.10.2021

З першого грудня українцям знову підвищать пенсії

16.10.2021

С первого декабря украинцам снова повысят пенсии

16.10.2021
газ

Нафтогаз предупреждает, с 1 октября цена для некоторых плательщиков возрастет до 16,56 грн. за кубометр

16.10.2021
Back to top button