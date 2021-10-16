В мережі з’явилося відео переповненого ковідного кладовища

Епідемія коронавірусу продовжує ширится Україну забираючи життя сотень наших співгромадян щодня. Це наглядно демонструє нове відео, яке шириться мережею.





Відео виклав житель Мелитополя, який впевнений, що влада приховує реальну картину захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції.

На Новому кладовищі під Мелітополем нібито з’явився цілий «квартал» для померлих від ковіда. Тут, за твердженням анонімного політичного Telegram-каналу «Гнила черешня», з початку жовтня поховані десятки мелітопольців, які померли від ковіда, пише Наше місто .

Користувачі соцмереж звинувачують в подібній смертельній хвилі коронавірусу міську владу, яка напередодні масової захворюваності спровокувала стовпотворіння в центрі міста, запросивши на День міста зірок естради за бюджетні гроші.