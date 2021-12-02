Доведеться поділитись: доходи українців ретельно перевірять в 2022

Вже з наступного року в Україні впровадять непрямі методи податкового контролю. Це означає, що всі офіційні доходи українців будуть звіряти із витратами. Якщо ж громадянин здійснить дорогу покупку, яка зовсім не вписується у його бюджет, податкова з’ясує походження грошей та змусить доплатити податок на «зайву» суму.





За словами експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, податкова служба вже зараз веде облік та знає, яка сума знаходиться на банківському рахунку кожного громадянина. Майновий реєстр також є повністю відкритим для податківців. До того ж ПСУ веде спеціалізовану базу, у якій міститься інформація про доходи українців та сплачені ними податки.

За новими правилами фінмоніторингу банки, а можливо навіть продавці, будуть зобов’язані повідомляти податкову про дорогі придбання платників податків. Якщо регулятор, звіривши ціну придбаної машини, квартири, чи смартфону з доходами громадянина, зробить висновок, що така витрата йому не по кишені, неприємної розмови з інспекторами не уникнути. Особі, що не змогла пояснити походження витрачених грошей, доведеться сплатити податок на різницю між офіційним доходом та ціною придбаного товару.

«Такий жорсткий контроль та втручання в особисті справи люди навряд сприймуть позитивно», – прокоментував ситуацію експерт. Та в той самий час Олександр Хмелевський зазначив, що інструменти непрямого податкового контролю наразі застосовуються в багатьох розвинених країнах світу.

Наприклад у Франції, Німеччині, Америці люди повинні в обов’язковому порядку підтверджувати свої доходи та витрати відповідними документами. Якщо ж вони з якоїсь причини цього не зробили, податківці самі підрахують суму несплаченого податку й вимагатимуть у громадянина погасити борг.

Та попри популярність методів непрямого контролю, експерт вбачає у їх застосуванні певну небезпеку. Громадяни постійно будуть конфліктувати, а подекуди навіть судитися з податковою. Такі суворі правила лише заохотять їх до ухиляння від сплати податків. А декотрі українці всерйоз задумаються про еміграцію до інших країн, де система оподаткування є більш м’якою.