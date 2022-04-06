Ощадбанк почав блокувати картки клієнтів: хто потрапив під удар

Державний Ощадбанк заблокував пенсійні картки частини клієнтів. З 1 квітня громадяни втратили можливість знімати свої гроші.





У банку пояснили, що у зв’язку з карантином кілька разів продовжували строк дії пенсійних карток. Та за два роки відстрочки деякі клієнти так і не знайшли часу забрати нові картки у відділенні. Тому банк просто перестав їх обслуговувати.

Раптове блокування карток викликало невдоволення багатьох пенсіонерів. Та найбільше обурення виказали внутрішньо переміщені особи, які опинилися у вкрай незручному становищі.

В одному з коментарів пенсіонер поскаржився, що перебуваючи в безпечному регіоні ще можна знайти спосіб зняти свої гроші. А от громадяни похилого віку, що залишилися в Луганську, Донецьку та інших небезпечних регіонах країни просто не можуть зараз перевипустити свою пенсійну карту. Отримати гроші у місцевих відділеннях Ощаду також неможливо, адже вони не працюють. А в деяких областях зараз немає навіть стільникового зв’язку, щоб додзвонитися на гарячу лінію банку.

Натомість в Ощадбанку на гнівні коментарі клієнтів відповідають неспростовними аргументами. Мовляв, вони неодноразово наголошували пенсіонерам, щоб ті забрали з відділень свої нові картки. До того ж під час останнього подовження строку дії пенсійних карток клієнтам повідомили, що цей раз буде останнім. Тепер же пенсіонери змушені пожинати плоди своєї неуважності.

При цьому в державному банку зазначають, нову карту можна замовити в будь якому відділенні, незалежно від місця реєстрації клієнта. Тож для внутрішньо переміщених пенсіонерів це не повинно бути проблемою.

Попри аргументи Ощадбанку постраждалі клієнти все одно засуджують його дії. «Якщо картки продовжували під час карантину, то хіба не можна зробити так само під час війни?», – наголошують вони. Та в Ощаді про своє рішення не шкодують і вважають, що пенсіонери самі винні у своїх актуальних проблемах.

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