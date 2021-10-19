Навіть не дивіться на долар: що буде з курсом гривні цього тижня

Протягом минулого тижня долар в Україні вартував лише 26,3 грн. Девальвація іноземної валюти могла б бути ще суттєвішою, якби не вчасне втручання Нацбанку. Регулятор мільйонами скуповував долар, адже пропозиція валюти вже значно перевищила попит на неї. Своєю чергою така поведінка «американця» означає укріплення національної валюти, яке, на думку експертів досі не досягло свого піку.





Основним чинником, що призвів до значного здешевшання долара, є, звісно ж, пандемія. Загострення епідемічної ситуації та повторне введення карантинних обмежень вплинуло на цілу низку бізнес-процесів. А це неминуче призвело до спаду активності імпортерів, що зазвичай викуповували велику кількість іноземної валюти.

Ще одним важливим фактором, що сприяє укріпленню національної валюти, є стабільна ціна на експортні товари, зокрема залізну руду, зернові тощо. За них Україна отримує оплату виключно в іноземній валюті. Не варто забувати й про долари та євро, які регулярно привозять з-за кордону заробітчани.

Таким чином кількість валюти на українському ринку все зростає, а купувати її просто нікому. Хоч українці і звикли тримати свої заощадження у доларах, та через нестабільну епідемічну ситуацію багато громадян втратили роботу. Тож вони просто не мають можливості робити запаси на «чорний день».

На думку експерта та провідного аналітика букмекерської компанії RoboForex Андрія Гойлова, тенденція до падіння курсів іноземних валют цього тижня лише посилиться.

«Найімовірніше гривня в стосунку до долара на поточному тижні виросте до 26 грн за $1. Євро також не втримає своїх позицій та впаде до 30,55 грн за €1», – зазначив Гойлов.

Однак міцна гривня безумовно має багато переваг. Зокрема її стабільність допомагає стримати наростаючу в Україні інфляцію, яка вже сягнула майже 11% з початку поточного року.