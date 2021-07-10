Названо місця в Україні, де можна «хапанути» фальшиві гривні

Виготовлення та реалізація фальшивок стає новим трендом серед нечистих на руку громадян. Виявляється придбати підробні купюри будь якої валюти чи номіналу нескладно навіть сидячи вдома на дивані. Зокрема в Україні існує чимало Telegram-каналів, які пропонують придбати якісні фальшивки за вигідною ціною.





Як продають фальшиві гроші?

Наразі розповсюджувачі продають валюту за вартістю, що складає 40% від її реального номіналу. Мінімальна сума замовлення у фальшивомонетників складає близько 1 000 грн, за які клієнт отримує відповідно несправжні банкноти на суму 3 600 грн. За таким самим курсом можна придбати й долари.

Доставку замовлення найчастіше здійснюють «Новою поштою». Існує ще один прихований спосіб передачі товару – так званий «скарб». Кур’єр ховає замовлення у надійному місці, надсилаючи покупцю його фото та геолокацію.

До таких партій товару продавці підробок часом навіть долучають інструкцію, щоб допомогти новачку грамотно позбутися фальшивок. Серед таких рекомендацій найчастіше фігурують магазини та супермаркети, ринки, громадський транспорт тощо. Тобто усі ті місця, в яких люди зазвичай не надто уважні та можуть легко не помітити, що їм «підсунули» фальшивку.

Як убезпечити себе від підробки?

Будьте уважні в процесі розрахунку на касі супермаркету, та особливо на «живих» точках продажу. Ринки – найбільш придатне середовище для розповсюдження фальшивок. Там зазвичай немає камер спостереження й довести, що вас обдурили, буде вкрай складно.

У маршрутках краще розраховуватися дрібними. Для цих цілей можна навіть спеціально поміняти певну суму у банку. Адже підробляють переважно великі купюри номіналом 100, 200 чи 500 грн.

А взагалі найнадійнішим методом убезпечити себе від фальшивих грошей є розрахунок картою, чи шляхом безконтактної оплати за допомогою смартфона. Наразі така опція можлива майже у всіх пунктах продажу та закладах, що надають послуги.