Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на по 17 июля

Руны — это древнейшие символы, в которые вложена сила и мудрость. С их помощью можно проводить определенные ритуалы, направленные на защиту человека от злых сил, оказать помощь в исполнении желаний.





Многие эксперты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Что они говорят и какие ценные советы на неделю с 11 по 17 июля 2022 года могут поведать.

Овен

Перто, хагалаз и перевернутый лагуз предупреждают о том, в что вашей жизни могут произойти неожиданные перемены. Они помогут вам воспользоваться тем потенциалом, который был ранее скрыт в вашей жизни. Это время, когда ситуация может выйти из-под определенного рода контроля и принести различного рода сюрпризы.

Телец

Перевернутый эваз, перевернутая беркана и альгиз говорят об удачном стечении обстоятельств в сфере взаимовыгодных коммуникаций. Особенно если эта коммуникация будет запланирована на будущее. То есть это то время, когда планы и различного рода проекты, направленные на реализацию в дальнейшем, могут приобрести достаточно перспективный характер.

Близнецы

Гебо, эйваз и перевернутый отал предупреждают: для того, чтобы установить хорошие контакты и взаимовыгодные взаимоотношения, вам потребуется совершить ряд перемен и отказаться от определенных условий, которые вы считаете достаточно важными. Однако это время достаточно благоприятно для любой сферы, связанной с коммуникацией и построением взаимоотношений. Хотя это требует необходимых изменений.

Рак

Беркана, перевернутый альгиз и иса дают отличную возможность для развития различных дел, которыми вы уже занимаетесь. Это период, который предвещает благоприятный рост и планомерный прогресс, тем не менее требует дополнительных усилий для поддержания того уровня, который уже существует.

Лев

Хагалаз, райдо и кено открывают для вас большие возможности в новых направлениях. Это период, когда вы можете вооружиться новыми, необходимыми знаниями. И то время, когда вы можете начать видеть различного рода неизведанные возможности и реализовать их в достаточно эффективной степени.

Девы

Перевернутый манназ, йера и вуньо говорят о том, что для достижения успехов в вашей работе либо труде, потребуется принимать кадровые решения и внимательно соизмерять ту степень ответственности которые вы хотите возложить на кого-либо другого, с его возможностями.

Весы

Турисаз, йера и перевернутая перто открывают для вас период, наполненный возможностями, а так же опасностями. Это то время, которое вы можете использовать с достаточно большой осторожностью для достижения каких-то задач, которые могут быть связаны с непростыми ситуациями. И то время, когда следует внимательно отнестись к информации, которая может быть для вас вредоносной.

Скорпион

Эйваз, перевернутый уруз и перевернутая феху говорят о том, что различного рода финансовые операции в этот период должны совершаться с особой осторожностью. Возможны вызовы, связанные с этой сферой и также всевозможные перипетии, выяснения отношений.

Стрелец

Тейваз, уруз и гебо дают для вас достаточно продуктивный, перспективный рост в целом ряде сфер. Это время, которое потребует приложения достаточно больших усилий и готово принести результат в соответствии с этим приложением усилий. То есть, если вы планируете совершить что-то важное и решительное в своей жизни, то этот период будет удачен.

Козерог

Перевернутая феху, йера и манназ советуют вам обратить внимание на сферу взаимоотношений, которое может быть построено на финансовой составляющей. Это период, когда нехватка какого-либо рода финансового материала, материальной поддержки, какого-либо рода влияний в материальной сфере может негативно сказаться как на отношениях, так и на работе. Поэтому следует исключить этот момент либо минимализировать его значение.

Водолей

Соуло, перевернутый альгиз и перто говорят о том, что вы можете раскрыть свой внутренний потенциал, те свои возможности, которые в вас были скрыты. Это время творческого проявления и активных действий, которые помогут сконцентрировать все ваши силы для достижения какого-то результата. Который должен извлечь из глубины вашей души и раскрыть то, что раньше вы, возможно, даже не замечали сами.

Рыбы

Манназ, перевернутый альгиз и перевернутый отал советуют вам внимательнее относиться к сфере взаимоотношений. Потому как недостаток внимания, недостаток заботы и совершение определенного рода действий может повлечь за собой уход из вашей жизни важных людей. Которых, возможно, вы не хотели бы терять. Поэтому, учитывая ряд обстоятельств, необходимых другой стороне, вы сможете сохранить свои отношения и улучшить ваши перспективы.