Дефіцит та черги: як обмеження на пересування чоловіків може позначитися на економіці

Воєнний експерт Олег Жданов стверджує, що в першу чергу страждатиме логістика, зокрема перевезення продуктів харчування, за необхідності отримувати водіями дозвіл на перетин кордону свого місця проживання.





Започаткування обмежень на пересування чоловіків призовного віку напевно призведе до черг у військкомати та суттєві затримки у логістиці. В деяких регіонах такі нововведення можуть спричинити навіть голод та дефіцит продуктів.

Ті, хто лишають область, але приймають рішення повернутись, мають відвідати військкомат та зняти себе з обліку. Якщо ж людина призовного віку планує відвідати родичів, то у військкоматі вона має підтвердити свій намір, навіть якщо візит триватиме лише кілька днів. В країні діє воєнний стан, тож не можна нехтувати такими речами. Саме так вважає знаний воєнний експерт Жданов.

Він до того ж прогнозує значні черги до військкоматів найближчим часом та суттєві складнощі в русі водіїв, особливо вантажного транспорту. Такі проблеми в першу чергу чекають на сферу логістики продуктів харчування. Таке положення справ призведе у майбутньому до дефіциту овочів та фруктів, затримок в роботі важливих підприємств та складнощів на шляху до місця роботи для військовозобов’язаних чоловіків.

В центрах комплектації наразі не мають повного об’єму даних для вирішення цих питань та відмовляються коментувати важку ситуацію, що наразі складається в країні.