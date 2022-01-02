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Названо 4 способи заробити у новорічні свята

02.01.2022
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аніматори

Для когось новорічні свята – це час відпочинку та веселощів. А хтось може істотно покращити своє матеріальне становище непогано заробити в ці дні. 4 найпопулярніші варіанти, що приносять непоганий дохід на свята.


Фотосесії

У цій сфері місця вистачить професіоналам та аматорам. Студії та професіонали вже у листопаді мають замовлення на весь передсвятковий та святковий період. Проте, і тих, хто подумав про можливість зробити гарні фото усієї родини в останній момент, теж вистачає.

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Для пристойного заробітку потрібен фотоапарат і базові навички фотографії. Можна знайти гарну локацію в місті або облаштувати невелику фотозону у парку, і охочих зробити новорічну фотографію буде достатньо.

Аніматори

Це «клондайк» у новорічні свята. Навіть якщо доведеться купити чи пошити костюм Діда Мороза, Санта Клауса чи будь-якого іншого героя зимових казок, можна використовувати його роками. А окупиться вкладення за кілька візитів. Наприклад, у столиці запрошення Діда Мороза може коштувати батькам до 3 тисяч гривень. Але такі цінники переважно характерні для професійних агенцій з програмою та подарунками. Якщо знизити ціну, то навіть серед знайомих, знайомих знайомих, можна дуже непогано заробити.

аніматор санта клаус

Здача в оренду житла

Для деяких мешканців великих міст це вже звичний та дуже успішний бізнес на свята. Здавати можна все: від вільної квартири до власної. Є сім’ї, які їдуть на дачу зустрічати новий рік, а у свої квартири пускають туристів або просто бажаючих зустріти свято не в себе вдома.

Цей вид заробітку прибутковий, але небезпечний, адже гучна компанія може перетворити житло на казна-що. Тому ретельно обирайте гостей, а ще краще за знижену ціну пустіть знайомих.

Няня

Не кожна сім’я, вирушаючи у гості, хоче брати із собою малюка. Дуже часто про те, з ким залишити дитину думають в останню хвилину або в людей змінюються плани. Заробити у новорічну ніч чи інший святковий день можна біля 200 гривень на годину, і це далеко не межа.

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02.01.2022
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