Не потрібна ні сковорідка ні кастрюля: українцям нагадали простий спосіб приготування яєць

Згадуючи заповітні кулінарні спогади з канікул, проведених у селі у наших бабусь, їх вміння приготувати щось смачненьке, безсумнівно, виділяється серед інших. Родзинка? Просто пригадайте домашній хліб і пироги, неперевершені у своєму сільському шармі. Крім того, унікальні печені яйця залишили незабутнє враження в смакових рецепторах багатьох з нас. Відтворюючи ці страви сьогодні, потрібно пристосуватися до використання звичайної духовки, а не традиційної української печі, якою користувалися в селі раніше наші предки.

Щоб відтворити запечені яйця, почніть з ретельного очищення, а потім занурте їх у гарячу воду на 10-15 хвилин.

Цей крок має вирішальне значення для того, щоб шкаралупа не тріснула від сильного нагрівання.

Потім викладіть яйця на решітку духовки і запікайте при температурі 180 градусів за Цельсієм приблизно 30 хвилин.

Цей нетрадиційний спосіб приготування дає змогу отримати яйця з характерним смаком та ароматом, що викликає ностальгічні спогади з дитинства.