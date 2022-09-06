В НБУ роз’яснили, як українці можуть відмовитися від вже взятого кредиту
Перед підписанням кредитного договору потрібно уважно його перечитати: у ньому може бути важливий пункт, який допоможе позбутися кредиту, якщо потреба в позиці відпала.
У будь-якої людини може виникнути ситуація, коли раніше оформлений кредит стає неактуальним. Також, іноді трапляються випадки, коли людина оформлює кредит, а потім життєві обставини змінюють цю потребу.
Тоді у кожного такого клієнта є право відмовитися від кредитної позики.
Як зазначили в НБУ, відповідно до закону України “Про споживче кредитування”, позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення.
Такий пункт має бути передбачений у договорі з фінансовою установою.
Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту
- Звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову.
- Повернути фінустанові кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.
Якщо фінансова установа порушила права, можна звернутися до Національного банку України.
Як можна звернутися до Національного банку України:
- написати до чат-бота “НБУ Контактний центр” в месенджерах (вайбері або телеграмі);
- зателефонувати до контакт-центру – 0 800 505 240;
- заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ.
Як можна ще відмовитися від кредиту?
Згідно із Законом України “Про споживче кредитування”, позичальник може взяти кредит і відмовитися від кредитного договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів із дати оформлення. Але перед підписанням договору уважно читайте документ: пункт про розірвання домовленостей має бути передбачений у договорі з фінансовою установою. Далі потрібно зв’язатися з потрібною вам фінустановою та написати заяву-відмову. З вас вимагатимуть повернути кредитні кошти разом із відсотками за користування, передбаченими умовами кредиту, протягом 7 днів після відмови.
Ще одна можливість відмовитися від кредиту — оформити реструктуризацію, коли кредитні умови змінюються на лояльніші для позичальника з урахуванням його фінансового стану. Так, у клієнтів фінансової установи з’являється можливість оплачувати кредит.
Переваги реструктуризації:
- – кредитна історія не погіршуватиметься;
- щомісячний платіж за кредитом, як правило, стає меншим;
- кредитор не нараховуватиме штрафи, якщо ви скористалися реструктуризацією і немає простроченої заборгованості.
Які можуть бути умови реструктуризації:
- касування пені та штрафних санкцій;
- списання частини боргу;
- в окремих випадках банк може йти на інші умови реструктуризації, наприклад, позичальник достроково сплачує 10–15% боргу, після чого фінансова установа погоджується знизити відсоткову ставку.
Щоб оформити реструктуризацію, необхідно звернутися до фінансової установи з офіційною заявою про реструктуризацію.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter