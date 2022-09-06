В НБУ роз’яснили, як українці можуть відмовитися від вже взятого кредиту

Перед підписанням кредитного договору потрібно уважно його перечитати: у ньому може бути важливий пункт, який допоможе позбутися кредиту, якщо потреба в позиці відпала.





У будь-якої людини може виникнути ситуація, коли раніше оформлений кредит стає неактуальним. Також, іноді трапляються випадки, коли людина оформлює кредит, а потім життєві обставини змінюють цю потребу.

Тоді у кожного такого клієнта є право відмовитися від кредитної позики.

Як зазначили в НБУ, відповідно до закону України “Про споживче кредитування”, позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення.

Такий пункт має бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту

Звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову. Повернути фінустанові кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

Якщо фінансова установа порушила права, можна звернутися до Національного банку України.

Як можна звернутися до Національного банку України:

написати до чат-бота “НБУ Контактний центр” в месенджерах (вайбері або телеграмі);

зателефонувати до контакт-центру – 0 800 505 240;

заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ.

Як можна ще відмовитися від кредиту?

Згідно із Законом України “Про споживче кредитування”, позичальник може взяти кредит і відмовитися від кредитного договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів із дати оформлення. Але перед підписанням договору уважно читайте документ: пункт про розірвання домовленостей має бути передбачений у договорі з фінансовою установою. Далі потрібно зв’язатися з потрібною вам фінустановою та написати заяву-відмову. З вас вимагатимуть повернути кредитні кошти разом із відсотками за користування, передбаченими умовами кредиту, протягом 7 днів після відмови.

Ще одна можливість відмовитися від кредиту — оформити реструктуризацію, коли кредитні умови змінюються на лояльніші для позичальника з урахуванням його фінансового стану. Так, у клієнтів фінансової установи з’являється можливість оплачувати кредит.

Переваги реструктуризації:

– кредитна історія не погіршуватиметься;

щомісячний платіж за кредитом, як правило, стає меншим;

кредитор не нараховуватиме штрафи, якщо ви скористалися реструктуризацією і немає простроченої заборгованості.

Які можуть бути умови реструктуризації:

касування пені та штрафних санкцій;

списання частини боргу;

в окремих випадках банк може йти на інші умови реструктуризації, наприклад, позичальник достроково сплачує 10–15% боргу, після чого фінансова установа погоджується знизити відсоткову ставку.

Щоб оформити реструктуризацію, необхідно звернутися до фінансової установи з офіційною заявою про реструктуризацію.