lifecell суттєво підвищує ціни на популярні архівні тарифи з 2 квітня: нові розцінки

Мобільний оператор lifecell готується до весняного перегляду цінової політики. З 2 квітня 2026 року зросте абонентська плата для користувачів низки популярних архівних тарифних планів. Про це повідомляє профільна технічна спільнота «Мобільний зв’язок України» (MZU).

Варто зазначити, що на офіційних ресурсах оператора інформації про підвищення поки що немає, проте зазвичай компанія розсилає відповідні SMS-повідомлення абонентам за тиждень до змін.

Як зміняться ціни на пакети послуг (за 4 тижні)

Здорожчання торкнеться як стандартної вартості, так і пільгових умов для ідентифікованих абонентів та тих, хто перейшов у мережу зі збереженням номера (MNP).

Тариф «Просто Лайф»:

Стандартна вартість: зросте з 210 до 320 грн .

. Для ідентифікованих/персоніфікованих номерів: з 180 до 270 грн .

. Для перенесених номерів (MNP): з 120 до 200 грн.

Тариф «Смарт Лайф»:

Стандартна вартість: зросте з 300 до 400 грн .

. Для ідентифікованих/персоніфікованих номерів: з 250 до 350 грн .

. Для перенесених номерів (MNP): з 160 до 270 грн.

Тариф «Вільний Лайф»:

Стандартна вартість: зросте з 425 до 500 грн .

. Для ідентифікованих/персоніфікованих номерів: з 375 до 450 грн .

. Для перенесених номерів (MNP): з 240 до 300 грн.

Тариф «Жара Лайт»: