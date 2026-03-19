Названо кращий смартфони з великим екраном на березень 2026 року: рейтинг Tom’s Guide

Експерти популярного технологічного порталу Tom’s Guide визначили найвдаліші смартфони з великими дисплеями станом на березень 2026 року. Абсолютним лідером за сукупністю характеристик визнано новий флагман від Samsung.
Лідери рейтингу:
- Samsung Galaxy S26 Ultra (Найкращий загалом): Апарат зберіг величезний 6,9-дюймовий AMOLED-екран (120 Гц), але став відчутно легшим і зручнішим за попереднє покоління. Новинка отримала нові ШІ-функції, унікальний режим Privacy Display, покращену автономність та одну з найбільш універсальних камер на ринку.
- Apple iPhone 17 Pro Max (Найкращий для фанатів Apple): Пропонує 6,9-дюймовий OLED-дисплей, потужний чип A19 Pro, чудову камеру та високу автономність. Проте експерти відзначають велику вагу пристрою та доволі обмежені можливості штучного інтелекту.
- OnePlus 15 (Найкраще співвідношення ціни та якості): Смартфон із 6,78-дюймовим екраном, який вражає своєю автономністю (стабільно понад добу роботи) та високою продуктивністю за нижчою ціною. Компроміс — камери тут не дотягують до рівня повноцінних преміумфлагманів.
- Google Pixel 10 Pro XL (Найкращий для фото): 6,8-дюймовий апарат пропонує неперевершені алгоритми обробки знімків та потужні AI-інструменти. Головні мінуси — відносно слабкий процесор та посередня автономність порівняно з конкурентами.
- Samsung Galaxy Z Fold7 (Максимальна діагональ): Ідеальний вибір для тих, кому потрібен справжній мініпланшет. У розгорнутому вигляді складаний смартфон пропонує гігантський 8-дюймовий дисплей.