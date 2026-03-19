Кіану Рівз допоміг юній шахістці зняти документальний фільм: прем’єра вже у квітні

Кіану Рівз укотре підтвердив статус одного з найдобріших та найчуйніших акторів Голлівуду. Як стало відомо, протягом останніх п’яти років він допомагав молодій дівчині у створенні документального фільму про жінок у шахах. Стрічка під назвою Madwoman’s Game готується до прем’єри вже наступного місяця.

Від хейту в мережі до крісла режисера

Історія розпочалася у 2020 році, коли юна Б’янка Мітчелл-Авіла поділилася своїми думками про популярний серіал Netflix «Хід королеви». У відповідь дівчина зіткнулася з хвилею токсичних та сексистських коментарів у соціальних мережах. Замість того, щоб опустити руки, Б’янка вирішила відповісти хейтерам ділом — зняти документальне кіно про жінок у шаховому світі.

У 2021 році, працюючи буквально за кухонним столом і не маючи жодних зв’язків у кіноіндустрії, вона якимось чином змогла презентувати свою ідею Кіану Рівзу. Актору, який, як виявилося, сам грав у шахи в старшій школі, задум дуже сподобався.

Наставництво та підтримка

Рівз приєднався до проєкту як виконавчий продюсер. За словами батьків Б’янки (історією вони поділилися на платформі Reddit), актор став для дівчини справжнім наставником: він допомагав розбиратися в тонкощах складного голлівудського бізнесу та завжди був на зв’язку, коли потрібна була допомога чи порада.

Документальний фільм Madwoman’s Game розповість історію самої Б’янки — молодої латиноамериканської шахістки, для якої гра стала справжнім путівником по життю. У стрічці також з’являться відомі шахістки світового рівня, такі як Дженніфер Шахаде та Олександра Ботез.

Світова прем’єра картини відбудеться 16 квітня на Міжнародному кінофестивалі в Маямі.