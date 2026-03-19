«Київстар ТБ» анонсував три власні серіали: перші деталі детективу «Відважна дівчина»

Платформа «Київстар ТБ» розширює портфель original-проєктів і вже цієї осені випустить одразу три серіали власного виробництва. Компанія продовжує активно інвестувати у створення українських історій.

Про що серіал «Відважна дівчина»

Першим із запланованих релізів стане чотирисерійна детективна драма «Відважна дівчина», виробництвом якої опікується кінокомпанія Art Forms Production. Зйомки проєкту вже розпочалися.

У центрі сюжету — 25-річна оперативниця київської поліції Євгенія Марчук, роль якої виконує Анастасія Нестеренко. За сценарієм, після інциденту під час затримання злочинців, який керівництво розцінило як перевищення повноважень, принципова слідча отримує нове, надскладне завдання.

За дорученням високопосадовця МВС Євгенія вирушає до Одеси під прикриттям, щоб викрити міжнародну мережу контрабандистів викрадених ювелірних виробів. Серіал поєднує в собі гостросюжетну кримінальну лінію та глибоку психологічну драму, адже занурення у світ впливових колекціонерів стає для героїні не лише професійним, а й важким емоційним випробуванням.

Інші прем’єри платформи

Подробиці щодо двох інших осінніх новинок «Київстар ТБ» обіцяє розкрити згодом. Водночас уже 2 травня на платформі відбудеться онлайн-прем’єра другого сезону драмеді «Другий Вітя» (проєкт створено в межах партнерства з FILM.UA Group).