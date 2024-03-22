Київстар

Київстар повідомив важливу новину про SIM-карти: по старому вже не буде

22.03.2024

Тепер замовити eSIM з контрактним підключенням у Київстар можна онлайн за допомогою ідентифікації через сервіс НБУ BankID або шерінг документів через застосунок «Дія». 

Раніше для оформлення eSIM з контрактним підключенням потрібно було особисто відвідувати магазин Київстар або ж підписувати необхідні документи через кур’єра. Зараз це можна зробити завдяки онлайн ідентифікації.

Ця процедура суттєво полегшить процес підключення, а також дасть можливість підключати контракт абонентам, які перебувають закордоном та не мають можливості відвідати магазин Київстар. 

Щоб оформити  eSIM з контрактом потрібно на сайті інтернет-магазину Київстар  обрати контрактний тариф.

За допомогою  BankID чи Дії абонент може завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Після цього він отримає QR-код для встановлення eSIM.

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22.03.2024
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