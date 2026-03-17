OPPO Find N6: складаний монстр без складки на екрані

У Китаї відбулася презентація нового складаного смартфона OPPO Find N6. Компанія зробила ставку на комплексне оновлення: від майже невидимого місця згину екрана та підтримки стилуса до надміцного корпусу, потужного «заліза» і просунутої системи камер.

Інноваційний шарнір та екран без складок

Головною гордістю новинки стала оновлена конструкція шарніра, завдяки якій складка на внутрішньому дисплеї практично не відчувається. Інженери OPPO застосували лазерне сканування конструкції з точністю до 0,3 мікрометра, після чого використали 3D-друк рідким полімером (із закріпленням ультрафіолетом). Це дозволило згладити мікроскопічні нерівності поверхні під екраном з 0,2 мм до рекордних 0,05 мм.

Додатково застосовано новий шар гнучкого скла, який став на 50% товщим. Опір деформації зріс утричі — після розкриття екран буквально «випрямляється». Надійність механізму підтверджена сертифікатом TÜV Rheinland: пристрій витримує до 600 000 складань без втрати площини та до мільйона циклів загалом.

Сам шарнір другого покоління Titanium Flexion став ширшим на 11%, що зробило вигин у формі «краплі» ще плавнішим. Товщина смартфона у складеному стані становить лише 8,93 мм. При цьому заявлено безпрецедентний рівень захисту від води та пилу за стандартами IP56, IP58 та IP59.

Дисплеї преміумкласу

OPPO Find N6 оснащений двома LTPO OLED-матрицями з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, 10-бітною передачею кольору та підтримкою Dolby Vision:

Зовнішній екран: 6,62 дюйма, роздільна здатність 2616х1140, пікова яскравість до 3600 ніт.

Внутрішній екран: 8,12 дюйма, роздільна здатність 2480х2248, яскравість до 2500 ніт. Підтримує роботу зі стилусом для малювання та нотаток.

Топова продуктивність та камери

Смартфон працює на базі найсвіжішого флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Користувачам доступно 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR5X) та швидкий накопичувач UFS 4.1 об’ємом до 1 ТБ. За живлення відповідає інноваційний кремній-вуглецевий акумулятор на 6000 мАг, який підтримує швидку дротову зарядку на 80 Вт та бездротову на 50 Вт.

Фотоможливості також вражають:

Основний модуль: 200 Мп (сенсор Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, f/1.8).

Телеоб'єктив: Samsung ISOCELL JN5 (70 мм).

Ультраширококутний модуль: 50 Мп з автофокусом.

Фронтальні камери: по 20 Мп на кожному дисплеї.

Апарат працює на Android 16 з фірмовою оболонкою ColorOS 16. Виробник обіцяє 5 років оновлень операційної системи та 6 років патчів безпеки.

Ціни та доступність на ринку

Наразі в Китаї вже відкрито попередні замовлення, а глобальні продажі стартують 20 березня. За попередньою інформацією, глобальна версія вийде в Австралії та Новій Зеландії, але офіційно не постачатиметься в Європу та США.

Ціни на внутрішньому ринку: