OPPO представила преміальний смартгодинник Watch X3: титановий корпус та розширена аналітика здоров’я

Разом зі складаним смартфоном Find N6 компанія OPPO анонсувала нове покоління своїх флагманських смартгодинників — Watch X3. Новинка отримала міцніші матеріали, надяскравий екран та потужний набір функцій для моніторингу фізичної активності.

Аерокосмічні матеріали та яскравий дисплей

Корпус Watch X3 виготовлено з титанового сплаву TC4, який застосовується в авіації завдяки високій міцності та стійкості до корозії. Порівняно з попередником, годинник став на 16% легшим (близько 43 г) та тоншим (11 мм). Діаметр корпусу становить 47,4 мм, а екран надійно захищений сапфіровим склом.

OPPO Watch X3

Спереду встановлено 1,5-дюймовий LTPO OLED-дисплей із роздільною здатністю 466х466 пікселів. Його пікова яскравість сягає 3000 ніт — показник, що гарантує ідеальну читабельність навіть під прямим сонцем. Для зручної навігації передбачено дві фізичні кнопки, одна з яких працює як коронка, що обертається.

Здоров’я та тренування

Watch X3 отримав розширену систему моніторингу здоров’я. Пристрій підтримує зняття ЕКГ, аналіз ризику гіпертонії, вимірювання рівня глюкози, відстеження пульсу, рівня кисню в крові та температури зап’ястя. Також є функція швидкого 60-секундного комплексного аналізу організму.

Для активних користувачів доступні понад 100 спортивних режимів. Годинник пропонує просунуту аналітику тренувань, включаючи вимірювання VO₂ Max, оцінку часу на відновлення та віртуального ШІ-тренера, що особливо корисно під час підготовки до забігів на дистанції. Точний трекінг маршрутів забезпечує дводіапазонний GPS (BeiDou, Galileo, GLONASS).

Автономність та ціна

За швидку роботу відповідає процесор Snapdragon W5. Акумулятор на 646 мАг забезпечує до 5 днів у звичайному режимі та близько 3 днів при активному використанні. Лише 10 хвилин на зарядці (7,5 Вт) дають добу роботи. Також заявлено підтримку eSIM, 4G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi та NFC.

У Китаї продажі стартують 20 березня за ціною від 2599 юанів (~$374) за чорну версію. Титановий та помаранчевий варіанти обійдуться у 2799 юанів (~$402).