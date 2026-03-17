Китай готується до історичної місії: доставка ґрунту з Марса до Землі

Китайське космічне агентство розпочало масштабну підготовку до реалізації амбітного проєкту «Тяньвэнь-3» (Tianwen-3), метою якого є доставка на Землю зразків марсіанського ґрунту. Місія, запланована на кінець 2028 року, має стати першою в історії людства, що успішно виконає таку складну операцію. Отримання зразків для досліджень очікується вже у 2031 році.

За словами головного конструктора програми Лю Цзичжуна, всі ключові технології, необхідні для реалізації цієї міжпланетної місії, вже розроблені та підготовлені. Це свідчить про високий рівень готовності Китаю до виконання такого складного завдання.

Реалізація місії потребує двох запусків ракет «Великий поход — 5», які стартують в рамках одного пускового вікна в 2028 році. Перша ракета доставить на Марс посадочну платформу з апаратом для збору зразків та невеликим дроном, а також систему для зльоту. Друга ракета відправить до Марса орбітальний зонд з капсулою, в якій ґрунт буде доставлено на Землю.

Перший комплекс апаратів збере зразки породи загальною масою не менше 500 грамів. Після цього на невеликій ракеті вони відправляться на орбіту Марса, де відбудеться стиковка з орбітальним зондом та передача ґрунту в возвратну капсулу. Капсула покине орбіту Червоної планети та повернеться на Землю.

Проєкт «Тяньвэнь-3» є надзвичайно складним та технічно вибагливим. Марс знаходиться набагато далі від Землі, ніж Місяць або астероїди, з яких раніше доставляли зразки ґрунту. Крім того, Марс володіє іншим рівнем гравітації, що створює додаткові виклики для інженерів, які проектують апарати.

Доставлені на Землю зразки будуть досліджувати вчені на предмет наявності слідів минулого життя або умов, придатних для нього. Це може дати відповіді на фундаментальні питання про походження та еволюцію життя у Всесвіті.

Раніше передбачалося, що проєкт «Тяньвэнь-3» стане конкурентом аналогічної програми NASA. Однак через складність та дорожнечу місії в США від неї відмовилися. На 2026 рік вона не отримала фінансування і має бути замінена більш простим проєктом, який навряд чи встигнуть реалізувати раніше китайського аналога. Це робить місію «Тяньвэнь-3» ще більш значущою та історичною.

Дослідники ще обирають конкретне місце посадки місії на Марсі. Це буде один з низовинних районів Utopia Planitia, Amazonis Planitia або Chryse Planitia. Вони приблизно на 3 кілометри нижче середньомарсіанського рівня поверхні, що важливо для більш безпечної посадки апаратів. Крім того, там під час операції будуть більш оптимальні умови по освітленості та зв’язку.

Вчені вже відібрали 86 потенційних зон для посадки, які можуть бути цікаві для досліджень. Вони поєднують різні геологічні умови, деякі були в минулому долинами річок та водойм. Це підвищує шанси знайти щось цікаве для науки в цих місцях.

Успішна реалізація місії «Тяньвэнь-3» стане великим кроком вперед у дослідженні космосу та розумінні нашого місця у Всесвіті. Китай продемонструє свій високий науково-технічний потенціал та здатність виконувати найскладніші космічні місії. Це також підтвердить його лідерство в галузі дослідження Марса.