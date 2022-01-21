Гаряча їжа і не тільки: вчений назвав звички, які збільшують ризик розвитку раку

Найчастіше людина не замислюється про те, як її повсякденні звички і навіть уподобання в їжі відбиваються на здоров’я. Радіолог Станіслав Ракітін розповів про те, яких звичок краще позбутися, а за які можна не турбуватися.





Звичайно, першими у списку виявилися куріння та вживання алкоголю . Тютюновий дим суттєво підвищує ризик захворювання на рак. Причому курінням можуть бути викликані практично всі відомі види онкологічних захворювань. Алкоголь також негативно позначається на стані організму. Спиртне може призвести до пухлин порожнини рота, органів травної системи та шлунково-кишкового тракту.

Справа в тому, що етанол, що міститься в спирті, порушує функцію поділу клітин, що впливає на зміну структури ДНК . Але коли зловживання алкоголем «міксується» з курінням, виходить справжній «смертельний коктейль».

Однак існує ціла низка звичок, які сприяють розвитку онкологічних захворювань. Однією з таких є споживання дуже гарячої їжі. Через високу температуру внутрішні органи можуть отримати опік, статися деформація клітин, що у результаті призводить до раку.

«Підтвердженням цієї закономірності служить Японія . Там пухлини стравоходу та шлунка в топі хвороб . Це відбувається через те, що японці вживають продукти відразу, у дуже гарячому вигляді» , – додав експерт.

Підвищити ризик виникнення злоякісних пухлин здатні навіть безладні статеві зв’язки. Справа в тому, що вірус папіломи людини може провокувати рак шийки матки, горла та навіть легенів.

А ось виникнення онкологічних захворювань на нервовому грунті практично не зустрічається. Існуючий міф про те, що рак може бути викликаний стресом або регулярним недосипанням, поки не знайшов наукового підтвердження.

Червоне м’ясо, яке також багато хто вважає причиною злоякісних пухлин, на виникнення ракових клітин не надає практично ніякого впливу, хоча і може бути шкідливим у надмірних кількостях.

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