Алкоголь може приховувати наслідки дитячих травм у мозку: вчені зробили тривожне відкриття

Тривале зловживання алкоголем може змінювати структуру головного мозку настільки, що наслідки психологічних травм, пережитих у дитинстві, стають менш помітними. Такого висновку дійшли європейські науковці, які дослідили мозок людей з алкогольною залежністю.

Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Addiction Neuroscience, свідчать про складний взаємозв’язок між дитячими травмами, алкогольною залежністю та змінами нервової тканини. Водночас учені наголошують: алкоголь не стирає травматичних спогадів, а може маскувати структурні зміни мозку, пов’язані з пережитим стресом.

Що показало дослідження мозку

Науковці з Німеччини та Франції проаналізували дані 167 дорослих добровольців. Серед них 84 людини мали розлади, пов’язані з вживанням алкоголю, а ще 83 учасники входили до контрольної групи.

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Усі добровольці заповнили спеціальні анкети щодо негативного досвіду в дитинстві, зокрема психологічного та фізичного насильства, емоційного нехтування й інших травматичних подій.

Після цього дослідники використали магнітно-резонансну томографію, щоб оцінити об’єм сірої речовини, товщину кори та особливості її складчастої структури.

Особливу увагу приділили нижній лобовій звивині — ділянці мозку, яка бере участь у контролі імпульсів, регулюванні поведінки та прийнятті рішень.

У контрольній групі виявили закономірність: сильніший негативний досвід дитинства був пов’язаний зі зменшенням об’єму сірої речовини в лівій нижній лобовій звивині та більшим ступенем складчастості кори в аналогічній ділянці праворуч.

У людей з алкогольними розладами ця залежність виявилася значно менш очевидною.

Алкоголь змінює структуру мозку

Додатковий аналіз показав, що після врахування тяжкості алкогольного розладу зв’язок між дитячими травмами та змінами мозку все ж простежується. Зокрема, сильніший травматичний досвід супроводжувався зменшенням товщини кори в лівій нижній лобовій звивині.

Це дозволило дослідникам припустити, що тривалий вплив алкоголю здатний приховувати або змінювати структурні особливості мозку, пов’язані з пережитими травмами.

Масштаб проблеми підтверджують й інші наукові роботи. Метааналіз, опублікований у квітні 2026 року, показав, що алкогольні розлади пов’язані зі зменшенням об’єму сірої речовини в кількох ділянках мозку. Вираженість деяких змін залежала від кількості спожитого алкоголю та тривалості залежності.

Чи може мозок відновитися після відмови від алкоголю

Попри виявлені порушення, частина змін у мозку не обов’язково є незворотною.

За інформацією американського Національного інституту з питань зловживання алкоголем та алкоголізму (NIAAA), після тривалого утримання від спиртного деякі структурні та функціональні показники мозку можуть покращуватися.

Дослідження з використанням МРТ засвідчили збільшення об’єму сірої речовини в окремих ділянках уже протягом перших тижнів тверезості. Однак ступінь відновлення залежить від багатьох чинників, а деякі порушення можуть зберігатися роками.

Автори нового дослідження також застерігають від передчасних висновків. Обстеження проводили лише один раз, тому встановити, які саме зміни спричинив алкоголь, а які виникли внаслідок дитячих травм, поки неможливо.

Для остаточних висновків потрібні тривалі спостереження за учасниками. Втім, отримані результати вже демонструють, що алкогольна залежність може ускладнювати виявлення нейробіологічних наслідків травматичного досвіду.

Це відкриття може допомогти науковцям краще зрозуміти механізми розвитку залежності та вдосконалити підходи до лікування людей, які пережили психологічні травми.