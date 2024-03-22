Вперше з часів чуми: названо причину скорочення населення Землі

У найближчі десятиліття очікується скорочення чисельності населення вперше з часів “Чорної смерті”, пандемії чуми в XIV столітті. Про це пише The Telegraph із посиланням на дослідження в Lancet.

Головна причина вже відома. Усе через різке падіння народжуваності на планеті. Так званий “загальний коефіцієнт народжуваності” знижується вже кілька десятиліть. Наприклад, 1950 року він дорівнював 4,84, а 2021 року – 2,23. До 2050 року він може опуститися до планки 1,83, а до 2100 року – до 1,59 або нижче, прогнозують учені.

Для підтримки нинішньої чисельності населення кожній жінці доведеться мати в середньому 2,1 дитини. В одних країнах серйозна депопуляція відчуватиметься сильніше, ніж в інших. Зокрема, населення Ямайки скоротиться з 2 800 000 до 900 000 осіб.

Розквіт народжуваності фіксуватимуть у країнах Африки. Очікується, що Демократична Республіка Конго збільшить чисельність населення більш ніж у чотири рази до 432 000 000. Танзанія покаже схожі темпи зростання і доведе показник до 250 000 000 осіб.

Скорочення народжуваності та старіння населення змінить глобальну економіку і міжнародний баланс сил. Доведеться реорганізувати структуру суспільства, зіткнутися з міграційними проблемами і труднощами з матеріальною підтримкою людей похилого віку.