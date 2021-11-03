Вчені розказали, чому NASA не може відправити астронавтів на Місяць, якщо вони вже туди літали

Востаннє людина була на поверхні Місяця ще 1972 року в рамках місії Аполлон-17. З того часу минуло вже майже 50 років і за цей час наука та технології сильно просунулися, але чому тоді ми не можемо просто взяти та полетіти на Місяць? Давайте розберемося у цьому питанні разом.





Який сенс летіти на Місяць?

Одним із доказів місячної змови конспірологи підносять той факт, що якщо ми вже неодноразово були на Місяці, чому знову не можемо зараз туди полетіти, просто побудувавши кораблі за старими кресленнями?

У 1960-х роках відбувалися космічні перегони. СРСР відправив на орбіту свій перший супутник і навіть першу людину. США явно програвали цю гонку, тому вони вирішили піти ва-банк і відправити людину відразу на Місяць. Простіше кажучи, тоді для США основним мотивом був політичний — висадитися першими на наш супутник і втерти носа СРСР.

Коли США досягли своєї мети, інтерес до польотів на Місяць різко зник як з боку політиків, так і звичайних громадян. NASA зіткнулося зі значним скороченням фінансування, що унеможливило майбутні місії “Аполлон”, адже кожна з них коштувала понад мільярд доларів. Спочатку було заплановано 20 місій “Аполлон”, але технологічні та дослідницькі місії не вважалися такими важливими, тому останні три місії були просто скасовані.

До середини 2010-х космічних перегонів не було. NASA не мала серйозних конкурентів. Росія нині вже не є конкурентом для США, а Китай ще таким не став, але, гадаємо, скоро стане. Ось так і виходить, що якщо змагатися нема з ким, тоді який сенс туди летіти. Лише в останні роки зменшення вартості польотів і інтерес до Місяця, що знову з’явився, призвели до відродження ідеї освоєння Місяця.

Запуск ракети Сатурн-5

Нестача фінансування

Крім цього, фінансування NASA не досягає тих висот, які могли б дати можливість повноцінно готувати нову місячну програму. На 2018 рік агентству виділили всього 20 мільярдів доларів. З одного боку це багато, але якщо порахувати, що лише одна програма розробки та запуску ракети-носія “Сатурн-5” коштувала б 50 мільярдів доларів у цінах 2014 року, то ці 20 мільярдів доларів не здаються такими великими грошима. За часів космічних перегонів NASA виділяли аж піввідсотка ВВП США, а зараз лише 0,001%.

Конспірологи ставлять логічне питання — якщо NASA вже злітали на Місяць, чому б їм не повторити це, оскільки ракета і місячний модуль вже є. Відповідь на це питання проста — програма “Аполлон” — це розробка 60-х років минулого століття і, звичайно ж, вона застаріла, тому використовувати її в даний час не доцільно. Сучасні технології пішли вперед і ми можемо зробити більш ефективні, безпечні, а головне дешевші кораблі, ніж використовувалися у 70-х.

Крім того, для виробництва застарілих кораблів і ракет потрібно заново створювати технічний процес, такий який був тоді, адже всі задіяні виробництва з того часу або модифікувалися під нові завдання, або закрилися. А також для керування даними апаратами доведеться використовувати застарілі комп’ютери, яких тепер немає, та й хто на них зможе програмувати?

Коли ж ми полетимо на Місяць?

Якщо у 60-ті роки в пріоритеті польотів на Місяць була лише політика, навіть не наука, то зараз ми бачимо Місяць як постійний науково-інженерний полігон, де будуватимуться бази та відбуватимуться постійні експедиції. Таким чином ми зможемо підготуватися до далеких польотів, наприклад на Марс.

Місія Artemis III. Джерело: https://www.youtube.com

Тому NASA зараз готує нову місію Artemis III, яка має намір висадити першу жінку на Місяць, а також нові дослідження місячної поверхні. Після цієї місії в NASA планують встановити тривалішу місячну присутність. Мається на увазі створення базового місячного табору для довгострокового перебування експедицій на нашому супутнику.