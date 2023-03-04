Вже завтра Україну накриє триденна магнітна буря: які її наслідки і як їх полегшити

Лабораторія Сонця уважно стежить за нашою зіркою 24 години на добу 7 днів на тиждень і попереджає про небезпечні магнітні бурі. Ці бурі, спричинені спалахами на Сонці, можуть викликати збурення у магнітному полі Землі, негативно впливаючи на системи зв’язку та здоров’я людей. Літні люди і ті, хто залежить від погодних умов, особливо схильні до їх небезпеки.

У першій половині березня 2023 року очікується лише дві магнітні бурі. За прогнозами метеорологічного сайту “Метеоагент”, з 5 по 7 березня очікується триденна магнітна буря, причому 5 березня буде слабка буря, 6 березня – середня, а 7 березня – ще одна слабка буря. Ще одна слабка одноденна магнітна буря прогнозується на 15 березня.

Під час магнітної бурі люди можуть відчувати такі симптоми, як:

запаморочення,

головний біль,

нудота,

підвищення артеріального тиску,

лихоманка,

сильна слабкість,

сонливість,

біль у м’язах та суглобах,

дратівливість, з

агострення хронічних захворювань.

Деякі люди можуть не помітити такого впливу, але інші в такі дні важко піднімаються з ліжка.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватися деяких простих заходів за кілька днів до і під час бурі. До них відносяться: вживання меншої кількості швидкої, жирної, смаженої, солоної та гострої їжі, збільшення споживання фруктів та овочів, фізичні вправи або піші прогулянки, регулярне провітрювання приміщення, відмова від кави, сигарет та алкоголю, вживання більшої кількості трав’яного та зеленого чаю, і навіть зменшення джерел стресу. Крім того, рекомендується дотримуватися регулярного режиму сну.