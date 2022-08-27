Корона-скандал: Moderna хоче засудити Pfizer та BionNTech за крадіжку технологій вакцини

У світі науки та медицини назріває скандал міжнародного рівня. Подібних подій історія не пам’ятає. Це перший випадок, коли такий конфлікт просочився у медіапростір.





Moderna збирається судитися із Pfizer та BioNtech. Позов вже складений та переданий юристами до суду. Яблуком розбрату стала вакцина від коронавірусу, а точніше методологія її виробництва.

Річ у тому, що Moderna звинувачує конкурентів у порушенні патентного права та крадіжці технологій у розробці вакцини. Технологію мРНК вакцин компанія запатентувала 6 років тому, тоді ще не було коронавірусу.

Технологія допомагає швидко розробляти різні вакцини, тому є сама по собі унікальною. РНК навчає клітинні людського організму створювати шиповидні білки, які активують опір імунної системи до різних вірусів. Якщо раніше розробка вакцини могла тривати роками, то після відкриття технології цей процес зменшився до декількох місяців.

Moderna впевнена, конкуренти повели себе не чесно, тому що Pfizer та BioNtech тестували 4 різні вакцини кандидати, та зупинили свій вибір на мРНК. Саме цей момент і вважають крадіжкою технології, яка привела до того, що Модерна втратила мільйони доларів прибутку. Як результат, Pfizer стали першими, хто представив світові вакцину, отримав світове визнання та всі лаври, які дістаються першим.

Moderna представили свій варіант через тиждень. За цей час Pfizer та BioNtech отримали величезний прибуток. Судові тяжби можуть тривати дуже, коли конфліктують такі серйозні компанії. Але скандал має негативний вплив на всіх учасників конфлікту. Так вже зараз акції компаній почали падати на ринкові: у Pfizer на -1,4%, у BioNtech на -2%. Як розгортатиметься судовий процес сьогодні невідомо, але наслідки конфлікту можуть бути ще серйознішими, а збитки становитимуть космічні суми.