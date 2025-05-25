Б’юті-тренд, який калічить: дерматологи попереджають про «догляд монстра» з TikTok

Багатоступеневий догляд перед сном, який використовують б’юті-блогери, може бути небезпечним. Про це повідомило видання New York Post (NYP).

Нещодавно в соціальній мережі TikTok з’явився дивний тренд серед дівчат. Перед сном вони приступають до багатоступеневого догляду, який включає в себе нанесення відразу декількох масок на обличчя, патчів і косметичного засобу на губи. Потім обертають волосся в чепчик і так лягають спати.

Передбачається, що ці процедури допомагають прокинутися в кращому вигляді, навіть якщо людина була виснаженою і втомленою. Користувачі інтернету прозвали тренд «доглядом монстра» через те, як безглуздо і карикатурно виглядають інфлюенсери.

Однак іноземні фахівці застерігають дівчат. Лікар-дерматолог Анджело Ландрішчина з Нью-Йорка назвав ці процедури якщо не марними, то точно небезпечними. За його словами, підборідні ремені створюють тиск, що призводить до дискомфорту в щелепі і головних болів. У той же час нанесення на губи колагенової маски нерідко може спровокувати появу проблем з диханням під час сну.

Аналогічної думки дотримується лікар-дерматолог доктор Нава Грінфілд. Вона впевнена, що «жахливий процес» не допомагає і є лише вірусним обманом. І підозрює, що блогери не використовують цей спосіб на щоденній основі, а роблять це для залучення людей.

«Мало того, що теорія, яка лежить в основі його ефективності, не є переконливою, але також не вистачає даних, що підтверджують його використання, і ця тенденція може бути навіть шкідливою», — поділився Грінфілд.