Штучний інтелект спрогнозував дату загибелі людства

Людству знову пророкують швидку загибель, і цього разу залучені не давні пророки, а штучний інтелект. Суперкомп’ютер World One, яким користуються для прорахування варіантів розвитку людства, передбачив, що крах нашої цивілізації станеться вже 2050 року.

Причиною трагедії, за прогнозами AI, стануть самі люди, які забруднюють планету та знищують навколишнє середовище. Підсумком цієї деструктивної діяльності стане крах людської цивілізації у звичному для нас вигляді. І зробити з цим уже нічого не можна — не допоможе ані масова відмова від бензинових автомобілів, ані штучне обмеження народжуваності.

Суперкомп’ютер World One створили на замовлення так званого Римського клубу – міжнародної громадської організації, членами якої є представники світової політичної, фінансової, культурної та наукової еліти. Клуб займається вивченням перспектив розвитку біосфери та гармонізації відносин людини та природи.

Загалом невтішні прогнози Римський клуб давав ще 50 років тому. Вчені заявляли, що якщо люди продовжать виробництво та споживання у поточних масштабах, то до 2050-го відбудеться різке зниження якості життя та доступності продуктів харчування. З того часу особливих рухів у бік зменшення шкоди природі людство не зробило. Подивимося, чи виявляться точні прогнози суперкомп’ютера, чекати залишилося всього нічого — якихось 28 років.